Harc a munkaerőért – a veszteséget is bevállalják

SZA, 2017. április 25., kedd 14:37

Éves munkaszerződésekkel próbálják megtartani dolgozóikat a balatoni vendéglátók – még úgy is, hogy ez szezonon kívül számukra veszteséget jelent. Idén is hiány van szakácsból és felszolgálóból is, de konyhai kisegítőt is nehéz találni.