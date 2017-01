Harangozó: Pont a CÖF teszi azt, amiről beszélnek

Ha valaki, akkor a CÖF pontosan azt csinálja, amiért most a kormány nekiment a civil szervezeteknek – mondta az MSZP-s Harangozó Tamás Reggeli járat című műsorunkban.

Támogatói százmillió forintot tolnak bele közpénzből, és ha áttételesen is, de a szervezet máig országszerte óriásplakátokkal nyúl bele a magyar belpolitikába.

„Agyon vannak adminisztráltatva már a civil szervezetek. Az új civil törvénnyel […] sokkal szigorúbb szabályok vannak. Egy. Kettő. Olyan országban élünk, ahol éppen a propagandáért felelős Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a vagyonnyilatkozatát összevissza írogatja, és egyébként semmilyen következménye nincsen. Miniszterkedik tovább. Olyan országban élünk, ahol álcivil szervezetet hoz létre a kormány, és az ő támogatói százmillió forintot tolnak be, nyilvánvalóan közpénzből, ha áttételes is. Ez a CÖF. Amely a mai napon is az ország egész területén óriásplakátokkal avatkozik be a magyar belpolitikába civil szervezetként. Tehát ha valaki tényállásszerűen azt csinálja, amiről Németh Szilárd beszél, hogy álcivilként semmi mást nem csinál, mint a magyar politikai életbe beavatkozik, és egyébként, ha a ’14-es választást nézzük, konkrétan beavatkozott a választás végeredményébe, ez kimutatható, akkor az a CÖF” – fogalmazott Harangozó Tamás szocialista országgyűlési képviselő.

