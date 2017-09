Handó tilthatta meg, hogy részt vegyenek a továbbképzésen

Sajtóinformációk szerint Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal elnöke megtiltotta, hogy magyar bírók részt vegyenek egy olyan luxemburgi továbbképzésen, amelyet a versenyjogi visszaélések elleni küzdelem témakörében szervezett a Transparency International.

Budai Gyula, a igazságügyi bizottság fideszes alelnöke azt mondta, azért nem tartja jó ötletnek, hogy a bírók ott legyenek, mert a rendezvényt Soros György támogatja. Az MSZP szerint mindez több súlyos kérdést is felvet.

„Érdekes egybeesés, hogy most folyik a Soros elleni kampány, és a civilszervezetek megbélyegzése, és eddig nem volt probléma, ha részt vettek a bírák ilyen képzéseken, már az érintett civil szervezetek szervezésében. Éppen most történik egy ilyen. Én csak remélni tudom, hogy ez csak a látszat, de hát Budai Gyula sejtetni engedte, hogy miről van szó. Azt is tudjuk, hogy az elnök asszony ezer szálon kötődik a Fideszhez és vezetéséhez” – mondta a helyzet kapcsán Bárándy Gergely országgyűlési képviselő.