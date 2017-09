Handó szerint fontos, hogy megszabják az öltözéket

Megérte a nyolcmillió forintot az Országos Bírósági Hivatalnak készíttetett arculati kézikönyv, a testület elnöke szerint.

Handó Tünde azt mondja, egyik céljuk az volt, hogy az ügyfeleket megfelelő környezetben és megfelelő színvonalon tudják fogadni. A brosúra a bírósági ügyfélközpontokban dolgozók egységes megjelenésére is kitér.

Azt is meghatározzák benne, hogy az elvárt öltözet a fekete-fehér, részletezik azt is, hogy a nők milyen színű alsóneműt viseljenek, a férfiaknál nem engednék a borostát, a fülbevaló viszont belefér az arculatba. A kézikönyvet a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem dizájnerei készítették.

„Bizony, a belbecshez hozzátartozik a külcsín is, tehát ahogy önök is itt szépen felöltözve jelentek meg, az gondolom, hogy mi is elvárhatjuk azt, hogy így fogadjanak minket, ezzel a tisztelettel, és az ügyhöz és az ügyfélhez illő méltósággal fogadjuk az ügyfeleket, tulajdonképpen erről van szó” – emelte ki Handó.