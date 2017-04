Hadházy: Sárga csillagot tennének a szervezetek neve mellé

Mint ismert, a kormány regisztrációra kötelezné azokat a magyar civil szervezeteket, amelyek évente több mint 7,2 millió forint támogatást kapnak külföldről. Hadházy Ákos a Hír TV reggeli műsorában arról beszélt, hogy szerinte a törvény nem javítana az átláthatóságon, a politikus teljesen feleslegesnek tartja csak a külföldről érkező támogatások esetén megkövetelni a közzétételt, miközben a kormányközeli Civil Összefogás Fóruma az állami cégektől kap milliókat.

„– Ez a törvény csak annyit tesz, hogy sajnos elég provokatívan, de oda kellett mondanom, mint egy sárga csillagot tesz a neve mellé ezeknek a szervezeteknek, mert őnekik ezentúl ki kell írniuk, hogy mi külföldről […] támogatott szervezet vagyunk…

– Tehát itt most a megkülönböztetés az, amire felhívja a figyelmet?

– Egy kicsit erős jelet, tehát sárga csillagot tesznek oda, kellett használnom…

– Valóban erős…

– Három dolog miatt kellett ezt vállalni, ez mutatja a lényeget. Ugye ott is ártatlan emberekre tettek egy jelet, ott is azért tették oda, hogy eltereljenek figyelmet más problémáról, illetve hergeljék az embereket. És az, ami miatt leginkább használtam ezt a hasonlatot, és kezdete volt a folyamatnak, tehát később aztán a megjelölésen kívül nagyon sok dolog volt” – fogalmazott.