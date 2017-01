Hadházy: Saját magát is leleplezte az ügyészség

Az LMP társelnöke szerint ő már korábban eljuttatta a szekszárdi ülés hangfelvételét az ügyészséghez, az azonban nem foglalkozott vele.

A jelek szerint ki sem hallgatta az ügyészség annak a hangfelvételnek a szereplőit, amelyen a szekszárdi képviselő-testület tagjai arról beszélnek, hogy a miniszterelnök veje, Tiborcz István cégének kellene elindulnia és nyernie egy még ki sem írt uniós pályázaton a városi közvilágítás korszerűsítésére – mondta Magyarország élőben című műsorunkban Hadházy Ákos.

Az LMP társelnöke arról beszélt, ő már 2012-ben eljuttatta a felvételt egy feljelentéshez csatolva az ügyészséghez, és az, hogy a most nyilvánosságra került hanganyag szereplői – például a javaslatot előterjesztő Märcz László – állítják, nem is tudnak a hangfelvételről, azt bizonyítja, az ügyészség meg sem kereste őket. Hadházy Ákos szerint ezzel az ügyészség saját magát is leleplezte.

„Ha nem tudott erről a felvételről, akkor a magyar nyomozóhatóság meg sem kérdezte erről. Beadtuk ezt a felvételt, amely egyértelműen bizonyítja, hogy akkor tárgyaltak erről, amikor még ki sem volt írva a projekt, és innentől kezdve a közbeszerzési eljárás csak színjáték volt. A magyar nyomozóhatóság itt bukott le. Azt mondom, hogy ez talán az egyetlenegy pozitív hozadék, hogy meg tudjuk mutatni, hogy a nyomozóhatóság hogyan végzi a feladatát, hogy meg sem hallgatta, ki sem hallgatta ezek szerint Märcz Lászlót” – jelentette ki a politikus.

Tekintse meg a teljes interjút:

