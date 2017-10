Hadházy becsületsértés miatt perli Orbánt

A miniszterelnök vizsgálatot rendelt el az LMP társelnöke ellen, miután az ellenzéki politikus egy lélegeztetőgép közbeszerzés szabálytalanságait olvasta a kormányfő fejére.

Indulatosan reagált a miniszterelnök a Parlamentben az LMP társelnökének azonnali kérdésére. Hadházy Ákos a kormányközeli cégekre szabott lélegeztetőgép-tendert kérte számon a miniszterelnökön, amely miatt nemcsak a beszerzés csúszik, de az államnak bírságot is kell fizetnie. A barátinak nevezett cégek hétszázmillióval drágább ajánlatot adtak a lélegeztetőgépekre, mint az egyik amerikai multi, amelyet végül ki is zártak a pályázatból.

„Az egy lehetetlen dolog, hogy egy megválasztott magyar parlamenti képviselő egy folyamatban lévő közbeszerzésben, ráadásul még egy külföldi cég mellett nyíltan lobbizik és befolyásolni akarja a döntéshozókat. Vizsgálatot kérek!” – mondta Orbán Viktor.

A kancelláriaminiszter korábban még a felelősök testrészeinek levágásáról, kedden azt mondta: a beszállítók közti vita nem tartozik a kormányra, ők csak a betegek érdekeit képviselik.

„Nekünk a legfontosabb szempontunk nem az, hogy ki szállítja, hanem, hogy mit szállít, és a legfontosabb az, hogy Magyarországon, amit az egészségügyben használunk, mind a legjobb minőségű eszköz legyen. Hogy a beszállítók egymással hogyan vitatkoznak, az nem a kormányra tartozik. Azt meg nagyon sajnálom, hogy valamelyik beszállító érdekében egy parlamenti képviselő szót emel” – fogalmazott Lázár János.

A Fidesz frakció-szóvivője is a miniszterelnöki érvelést ismételte meg kedden. „Hadházy Ákosról már nagyon sokszor kiderült, hogy hazudik, így aztán az a helyzet, hogy ebben az esetben is óvatosnak kell lennünk. Miniszterelnök úr a témával kapcsolatosan kér egy vizsgálatot és fölháborító és elfogadhatatlan, kinyílik az ember zsebében a bicska, hogy Hadházy Ákos milyen nyíltan állt egy cég mellé, még meg is nevezte talán, hogy kinek kellett volna szerinte nyernie. Na ez nem megy, egy képviselő ilyet ne csináljon, akkor se, ha Hadházy Ákosnak hívják” – nyilatkozta Halász János.

Hadházy Ákos szerint is vizsgálatot kellene indítani, más miatt, mint amire a miniszterelnök gondolt.

„Valóban ki kell vizsgálni, és emiatt én valójában nagyon örülök a miniszterelnök felvetésének. A miniszterelnök a saját szemszögéből egy nagyon nagy öngólt lőtt, hiszen ezt az ügyet ők követték el, a magyar állam követte el, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ követte el, és valóban rendkívül súlyos dologról van szó, hiszen az állam kétszer annyiért szeretné megvenni a lélegeztető gépeket, mint amennyibe az valójában kerül” – mondta el a társelnök.

A politikus becsületsértésért bepereli a miniszterelnököt.