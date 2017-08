Habony érdekkörét pénzeli a közmédia

Milliárdokért gyártanak Kálomista Gábor és Habony Árpád érdekkörébe tartozó cégek műsorokat a közmédiának.

A 444.hu azokat az 5 millió forint feletti szerződéséket nyálazta át, amelyeket a közpénzből működő MTVA köteles nyilvánosságra hozni. Kálomista Gábor cége, a Megafilm idén is egymilliárd feletti megbízást kap, de a producerrel szoros üzleti kapcsolatban álló Németh Gyula is 330 milliót számlázhat három hónap alatt a Balatoni Nyár adásaiért. A másik nagy nyertes a Habony-érdekkörbe tartozó Apropó Média, amely 2011 óta több mint két és fél milliárd forintért gyártott produkciókat, és idén is több nagy költségvetésű műsort szállít. A közmédia egyébként komoly pénzeket fizet a közvetítési jogokért is, az NB1-es meccsekre például 19 milliárdra szerződött az MLSZ-szel 2016 és 2021 között.

