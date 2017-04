„Habony Árpád nyilvánvalóan alakítja a Fidesz politikáját”

Tizenhárom év után tálalt ki a volt fideszes képviselő egykori pártjáról. Körömi Attila Egyenesen című műsorunkban azt mondta, Habony Árpád egyértelműen részt vesz a Fidesz stratégiájának kialakításában, melynek lényege a félelemkeltés.

Négy olyan ügy volt, ami arra ösztönözte Körömi Attilát, hogy a nyilvánosság előtt is beszéljen egykori pártjáról, a Fideszről. A volt képviselő elmondása szerint négy olyan ügy volt, ami a kitálaláshoz vezetett: az első a Népszabadság bezárása volt, melynél Körömi szerint „világos mi történt”. A második, amikor a kormány „cinikusan szóra sem méltatta” a Tanítanék Mozgalom alternatív oktatási programját, a harmadik, amikor a kormány „érthetetlen és vállalhatatlan módon menekült ki” az olimpiaellenes aláírásgyűjtésből, a negyed pedig a CEU-ügye.

„Ami ott elhangzott, az lesz a jövőben a Fideszben”

Körömi 2004-ben lépett ki a Fideszből, egy frakcióülést követően, melyen Habony Árpád is részt vett.

„Világos volt a frakcióülésen, hogy ő tagja volt annak a stábnak, akik ezt a közvélemény-kutatást levezényelték, elemezték, illetve hát nyilván az arcával vállalta azt és a jelenlétével vállalta azt, hogy ami ott elhangzott, az lesz a jövőben a Fideszben” – emlékezett vissza Körömi.

A volt képviselő elmondása szerint nem ismerte személyesen Habonyt, mindössze egyszer találkozott vele.

„Egészen világos volt az ő szerepe a frakcióülésen és valóban, az volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy nincs tovább. Belül ezt a meccset megnyerni nem lehet” – folytatta Körömi Attila, aki szerint egészen világosan látható mi is Habony Árpád szerepe a kormányban.

Habony Árpád egészen nyilvánvalóan részt vállal a Fidesz politikájának alakításában

„Azt egyszerűen tűrhetetlennek tartom, és megmondom őszintén, dühít, hogy a kormány ebben a tekintetben is hárít. Olyan nincs, hogy egy ember, akinek nincs kapcsolata a kormánnyal és a frakcióval, rendszeresen föltűnik, és immár most már azt is vállalja tulajdonképpen a híradásokban, hogy őt valamiféle Fidesz-közeli vállalkozónak titulálják. Nincsenek rá szavak. Szerintem Habony Árpád nyilvánvalóan alakítja a Fidesz politikáját” – jelentette ki Körömi, majd így folytatta: „minden párt környékén vannak tanácsadók, ennek lehet egy rendezett formája nyilván. A ’98-2002 közötti ciklusban például ott volt Wermer András által jegyzett szakértői csoport, szerződésekkel. Olyan nincs, hogy egy kormánypolitikát úgy alakít valaki, hogy a struktúrában nem látjuk annak a helylét, és a választók nem tudják, hogy ő mit csinál ott, miért felel, kap-e érte pénzt, van-e neki erre szerződése. Ez egyszerűen egy demokráciában, az efféle tanácsadás, egyszerűen elvállalhatatlan és elnézhetetlen. engedjék ezt meg nekem, hogy én ezt nagyon konkrétan kijelentsem, hogy Habony Árpád egészen nyilvánvalóan részt vállal a Fidesz politikájának alakításában. Az egy más kérdés, és azt nem tudjuk megítélni innen, hogy az ő tanácsait milyen mértékben fogadja meg az a stáb, aki eldönti, egy-egy stratégiai elemnek a továbbvitelét, kidolgozását vagy kibontását.”

A félelemre kell építeni

Az ominózus frakcióülés fő üzenete a volt fideszes szerint az volt, hogy egy, a félelemre épített politikát kell alkalmazni, „olyan témákat kell keresni, amelyekre a félelem ráültethető, amelyre az emberek kitettsége, gazdasági nehézségektől való félelmei fölnagyíthatók”. Ezt sulykolva pedig el lehet érni azt, hogy az emberek besorakozzanak egy erős hatalom mögé – ezt a stratégiát Fidesz ellenzékből építette fel.

„Most ezt a megosztott társadalmat, illetve azt a félelmet, ami körbelengi az országot erre építve megpróbálni ezt a mentális korrupciót fönntartani. A mentális korrupciónak mindannyian részesei vagyunk, akik tudjuk, hogy tehetnénk a dolgok ellen, de tulajdonképpen kényelemszeretetből vagy félelemből, vagy valamilyen magunknak megmagyarázhatatlan okból nem mozdulunk meg, nem teszünk ellene semmit. Ragyogóan működött ez ugye a Kádár-rendszerben” – mondta Körömi Attila.

- De akkor ön is az elmúlt tizenhárom évben ezt a mentális korrupciót szolgálta? - Tulajdonképpen igen.

A volt országgyűlési képviselő szerint a kormányt csak akkor lehet legyőzni, ha nap, mint nap nyilvánosan kiállunk. Körömi elmondása alapján, bár mindenkinek van félnivalója, ő inkább dühös, de „át kell ezen lépni”.

„Nem lehet, nem lehet, nem lehet a félelemre alapozva elalibizni ezt a következő egy évet” – zárta mondandóját Körömi Attila.

A teljes interjút ide kattintva nézheti meg.