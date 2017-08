Kikérte magának a győri püspök lombikprogramot minősítő szavait a Kaáli Intézet alapítója.

Kaáli Géza azt mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában, hogy a kormánynak minél hamarabb növelnie kellene a lombikprogramra fordítható támogatást, a többletforrást pedig nem csak a három állami intézetben kellene szétosztani. Kaáli Géza szerint már öt-hat éve ígéri a kormány a pluszpénzt, de nem történik semmi.

„Ha Szócska Miklós bevezette volna, ma 12 ezer gyermekkel több élne Magyarországon. Ha most januárban vezetik be, akkor is 1200 gyerek hiányozni fog” – mutatott rá Kaáli Géza.