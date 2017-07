Ha kell, tüntetést szerveznek a károsultak

Több ezren lehetnek azok a Green Holidays károsultak, akik nem közvetlenül a tönkrement utazási irodától vásároltak, ezért egyelőre nem jutnak a pénzükhöz. Az utazási irodák szövetsége szerint a hatóság megakadályozhatta volna a kárukat.

Hiába csengettek a Green Holidays-károsultjai az indulhatunk.hu belvárosi irodája előtt. Nekik nem fizet a biztosító, mert nem közvetlenül a csődbe ment Green Holidays-zel szerződtek, hanem az utazási iroda útjait közvetítő indulhatunk.hu-val. A portált üzemeltető cégek ügyvezetőjét a károsultak napok óta keresik.

hirdetés

„Nem lehet őket elérni sehol, ez a dühítő. Irodák zárva” – mondta az egyik károsult.

3-4 ezren is lehetnek az indulhatunk.hu károsultjai. Egyikük azt mondta: kész tüntetést szervezni a portál tulajdonosának otthona elé, és ha kell, perel.

„A felelőssége azt gondolom, hogy nehezen megkérdőjelezhető, hiszen mindenféleképpen ő az, akinek befizettük ezeket a pénzeket és ugye semmilyen módon nem tudja igazolni sem azt, hogy a Green Travels felé továbbutalta, sem pedig ugye visszaigazolást nem adott rá. Felháborító továbbá az, hogy ettől függetlenül minden irodája bezárt, még a mai napig is működik a honlapja, illetve fogad foglalásokat” – mondta az egyik károsult, Varga Szabolcs.

Az indulhatunk.hu-n valóban lehetett ajánlatot kérni, de válasz már nem érkezett az oldalról. Az ügyvezető a Hír TV kérdéseire nem válaszolt, korábbi közleményét küldte el. Eszerint a pénzt továbbutalták a Green Holidays-nek, így tőlük hiába követelnek a kártérítést.

„Az ilyen vállalkozásnak kötelessége vagyonbiztosítást biztosítani. Tehát vagyonbiztosítás és nyilvántartás nélkül ezek a cégek nem működhetnek. Tehát valahol van pénz. Ezért azt javasoljuk, hogy azok, akik kárt szenvedtek, levéllel forduljanak az utazásszervezőjükhöz, illetőleg ahhoz, akivel megkötötték a szerződést. Ha internetes, akkor internetes, a mögött is áll mindig egy-egy cég, és a levélírás eredménytelensége esetén adjanak be fizetési meghagyást, abból előbb-utóbb per keletkezik” – magyarázta Magyar György ügyvéd.

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége több mint fél éve felfigyelt az indulhatunk.hu működésére. Az érdekképviselet a Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz fordult, az ügy megjárta a fogyasztóvédelmet és a Gazdasági Versenyhivatalt is.

„Az ellenőrző hatóságnak fel kellett volna hívni a vállalkozás figyelmét arra, hogy jogsértő magatartást folytat, amely alkalmas a fogyasztók megtévesztésére. Egyébként mi, a magunk részéről, a MUISZ részéről mi ezt jeleztük, tehát mind a hatóság részére, mind az utasok felé, hogy ez aggályos ez a fajta tevékenység” – így Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke.

hirdetés

Az indulhatunk.hu tulajdonosának közleménye azt is tartalmazza, hogy tavaly decemberében az illetékes hatóság megvizsgálta a működésüket, és semmilyen jogellenes magatartást nem állapított meg.