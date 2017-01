A zord hideg ellenére sem megy be a szállókra a hajléktalanok egy része, inkább fagyoskodnak a hideg éjszakában. Vannak, akik attól félnek, hogy az összetákolt bunkereiket teszik tönkre mások, de vannak olyanok is, akik kutyájukkal élnek, és azokat nem vihetik magukkal bármely szállóra. Közben egyre több városban terjed a jótékonysági akció, amelynek keretében a fagyoskodóknak tesznek ki ingyen elvihető kabátokat, meleg ruhát állványokra.

Megfagyott a takaró a sátorban. Balogh Sándor és a felesége évek óta az erdőben él, egy fűtetlen sátorban. Mellettük is hajléktalanok laknak. Ha melegedni akarnak, tüzet raknak ebbe a hordóba. Az éjjel mínusz 16 fok volt, mégsem mentek éjszakai szállásra.

„Ha itthagyom a sátort, szétszedik a drogosok. És akkor a felségemet hol fogom altatni?! Az utcán, a padon?! Hát, az nem megoldás!” – tette fel a kérdést Balogh Sándor.

Sokan hasonló okok miatt nem mennek be a hajléktalanszállókra.

„Nem tud alkalmazkodni azokhoz a körülményekhez, amelyek egy szállásnyújtó intézményben vannak” – közölte a Menhely Alapítvány munkatársa a Hír TV-vel.

De leginkább a szabályokhoz nem tudnak vagy nem akarnak alkalmazkodni a fedél nélküliek – ezt már az alapítvány igazgatója árulta el. Aknai Zoltán szerint leginkább az alkoholtilalmat nem tudják elfogadni.

„Egy tömegszálláson, ahol sokan vannak egy helyen, ott nehéz fenntartani a rendet, ha sok alkoholos befolyásoltságú ember tartózkodik, emiatt mindenképpen fontos, hogy valamilyen mérsékelt alkoholfogyasztással tudnak csak bemenni az emberek. Ez is lehet korlátja annak, hogy valaki igénybe vegye ezeket a szolgáltatásokat. Aztán sokan panaszkodnak arra, hogy eltűnik ez-az a holmijukból vagy a cipőjük, egyebek. Hát én ezt nem tartom igaznak, mert azt gondolom, hogy egy szállást nyújtó intézményben még sokkal biztonságosabban lehet eltölteni az éjszakát, mint akár egy aluljáróban” – hangsúlyozta Aknai Zoltán.

Egy puszi a kedvenc kutyától, Györe Ferencné három éve fogadta be az akkor néhány hónapos keverék kutyát. Sose válna meg tőle.

– Ezen a csepp kutyán is észreveszem, ha oda felmegyek a dohányzóba, le vannak törve az emberek, odamegy a kiskutya, már felvidítja. Jó terápiás kutya, magyarul szólva. Azt észrevettem, hogy jó terápiás kutya. És ez a csepp kutya, úgy nézzenek rá, három hónapos volt, és itt volt kidobva. Ez a csepp kutya.

– Tehát sorstársak?

– Igen. De higgyék el, hogy nem tudnék megválni tőle!

Kevés az olyan intézmény, ahová a hajléktalanok bevihetik a kedvencüket is. Budapesten mindössze két ilyen van, ez az egyik, de itt is 90 százalékos a kihasználtság, 170-180-an laknak itt.

„Nem tudjuk őket meg nem is lehet elhelyezni együtt, egy szobába a kutyával. Nyilván négy fő van nálunk egy szobába, tehát ott nem lehet, egészségügyi okok miatt is, meg egyáltalán. És ez nagy törés a kutyának is, a gazdának is, kvázi ilyen szimbiotikus kapcsolat van köztük, nehéz elszakadni tőlük” – mesélte Hajdú Emőke, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinek szociális munkása.

Meleg ruhákat visznek Veszprémben erre az állványra. A Veszprémi Petőfi Színház is csatlakozott a „Szabadfogas” elnevezésű országos akcióhoz. Bárki felakaszthatja a feleslegessé vált kabátját, aki pedig rászoruló, és fázik, ingyen vihet egyet.

„Folyamatosan érkeznek, úgyhogy éjszaka azt tapasztaltuk, hogy már az állványok mellé is tettek, úgyhogy még gyorsan beállítottunk még egy állványt és természetesen szóltunk minden olyan szervezetnek vagy érintettnek, aki a rászorulókkal foglalkozik, hogy szóljanak, hogy lehet vinni kabátot” – így a Veszprémi Petőfi Színház művészeti főtitkára, Kellerné Egresi Zsuzsanna.

Pécsett, az Irgalmasok templom kerítésére, az ételgyűjtő dobozok mellé tették a lakók a használaton kívüli meleg holmit, de a plébánia erre nem adott engedélyt, így költöztetniük kellett a gyűjtőpontot. Becslések szerint országszerte 11 ezer hajléktalan lehet, közülük háromezren élhetnek életvitelszerűen az utcákon.