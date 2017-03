„Ha az RMDSZ-nek kampányol a kormány, ezért is ki tudott volna állni”

Több százan tüntettek pénteken Csíkszeredában, hogy tiltakozásukat fejezzék ki azon jogerős bírósági döntés ellen, amely szerint a csíkszeredai önkormányzat épületéről el kell távolítani a magyar Városháza feliratot. A Spanyolországban élő román nemzetiségű Dan Tanase által irányított Méltóságért Európában Polgári Egyesület évek óta többtucatnyi pert indított székelyföldi önkormányzatok ellen, azokat kivétel nélkül meg is nyerte.

„Jogunk van használni az anyanyelvünket, a magyar nyelvet és jogunk van használni a nemzeti szimbólumainkat is, nincs az a törvényszék, amely ezt megtiltaná, sem Marosvásárhelyen, sem Csíkszeredában, de még a Dambovita partján sem. Ez a városháza felirat is a miénk, székelyeké, magyaroké – hangzott el a tüntetésen”. A tiltakozást a székelyek világszövetségének elnöke szervezte, aki Csíkszeredában született. Most Texasból utazott haza, külön erre az alkalomra. Szerinte a székelyeket minden helyi, illetve anyaországi politikai párt saját céljaira felhasználja, de érdemben senki nem támogatja és nem áll ki jogaik érvényesítéséért.

– A magyar állam is, a magyar pártok is néha felhasználják ilyen-olyan előnyökre a székelyeket, de mikor róluk kellene szó essen, akkor meg sem említik.

– Ön elvárta volna a magyar kormánytól, hogy ez ügyben is kiálljon?

– Igen, persze, hogyha el tudtak jönni kampányolni az RMDSZ-nek, akkor szerintem ki tudtak volna ezért is állni.

– Mit gondol, miért nem tették?

– Mert nem érdekli őket, 2018-ban fogja érdekelni, akkor nem lesznek ilyen dolgok.

A helyiek pedig a saját megválasztott tisztségviselőiket hiányolták a tiltakozó megmozdulásról, a pénteki csíkszeredai tüntetésen ugyanis az RMDSZ-es parlamenti képviselők nem vettek részt.

„Én most itt nézek körbe és azon gondolkozok, hogy hol vannak a képviselőink, akik azért kellene harcoljanak a parlamentben, hogy ezeket a dolgokat ott oldják meg és nem rábízva egy rendőrre vagy egy idióta jogászra, aki ezzel foglalkozik” – mondta Benkő Sándor.

A csíkszeredaiak azt ígérik, hogyha kell, minden héten utcára vonulnak, de azt nem hagyják, hogy anyanyelvük használatától ilyen szinten megvonják őket.