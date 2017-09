Ha a magyar iskola megszűnik, akkor a román is

Ha megszűnik a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum, akkor az egyháznak visszaszolgáltatott ingatlanban a román tanítási nyelvű középiskolának sem lesz többé helye, mivel a bérleti szerződésük hatályát veszti. Ez az iskolafenntartó Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány álláspontja. A teológiai líceum diákjai egyébként órarend nélkül, a tanárok pedig szerződés nélkül végzik munkájukat szeptember közepe óta a jogi viták miatt.

Még tart a per a Római Katolikus Teológiai Líceum alapításának és működésének jogszerűségéről, így a diákok és tanárok teljes bizonytalanságban kezdték meg a tanévet.

A tanfelügyelőség a kényszerhelyzetben az osztályokat a Bolyai Farkas Líceumhoz sorolta át, ám ennek jogszerűsége is kérdéses, mivel egy iskola felfüggesztéséről, osztályok átszervezéséről csak a fenntartó önkormányzat dönthet. Ám az továbbra is kérdés, hogy ezzel az iskola megszűnt-e létezni. Ha igen, akkor az épület tulajdonosa az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány és a marosvásárhelyi önkormányzat között érvényben levő bérleti szerződés is hatályát veszti. Ám ez érinti a katolikus egyháznak visszaszolgáltatott épületben működő kizárólag román tannyelvű Unirea Nemzeti Kollégiumot is – ha nem működhet a katolikus líceum, akkor az önkormányzattal kötött szerződés semmis, vagyis a román osztályok sem maradhatnak.

„Az én olvasatomban, mivel a szerződés arra vonatkozott, hogy ebben az épületegyüttesben az Unirea Nemzeti Kollégium, illetve a Római Katolikus Teológiai Líceum kap helyet {…} azt gondolom, hogy a szerződés szellemében a polgármesteri hivatalnak meg kellett volna keresnie bennünket egy szerződéskiegészítést kérve” – mondta Holló László, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány igazgatótanácsi elnöke.

A diákoknak a jogi bizonytalanságok miatt két hét tanítás után sincs még ellenőrzőjük, nincsenek naplók, nincs végleges órarend. „Teljes és totális fejetlenség: a gyerekeknek nincsen órarendjük, a tanárok, ahogy gondolják, vagy egy ilyen vázlatos órarend van, bejönnek és órát tartanak, szóval borzalmas állapotok uralkodnak. Időközben még híre-hamva sincs annak a bizonyos bírósági tárgyalásnak, amelynek a végén ki kéne derüljön, hogy az iskolánk létezik vagy sem” – mondta Csíky Csengele, a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport szóvivője.

Pedig ha az lesz a jogerős ítélet, hogy a katolikus iskola alapítása szabálytalan volt, akkor legkésőbb decemberig önkormányzati határozattal el kellene indítani az új iskolaalapítást.

Aggódnak a tanárok is, mert az osztályok ugyan más iskolához kerültek, de az ő sorsukról senki nem döntött. „Én nem tudom, hogy melyik intézményhez tartozom, a kinevezésem vagy a szerződésem hová szól, nem tudok jelentkezni versenyekre, hiszen nem tudom beírni azt sem, hogy Római Katolikus Teológiai Líceum, mert nem engedélyezik. Nincs pecsét, nincs aláírási joggal rendelkező személy, de még azt sem tudom beírni, szeptember 20-án, hogy Bolyai Farkas Elméleti Líceum” – sorolta Brandner Judit Emőke, az iskola magyartanára.

Így azt sem tudni, hogy a katolikus iskola tanárai szerződés hiányában honnan kapnak majd fizetést, illetve munkaviszonyuk folytonossága megmarad-e.