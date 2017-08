Gyurcsányék szeptemberben elkezdik a kampányt

Megkezdte egyéni képviselőjelöltjei felkészítését a Demokratikus Koalíció.

Gréczy Zsolt pártszóvivő azt mondta: ha nem sikerül az ellenzéki pártoknak összefogniuk, akkor 2018-ban minden körzetben saját embert állítanak a Fidesz és a Jobbik ellen. A DK szeptember 2-án Gyurcsány Ferenc pártelnök vezetésével tart kampánynyitó gyűlést a Nyugati téren, ezzel is jelezve, hogy a DK szerint a jövő évi választás az ország uniós tagságáról, vagyis a Nyugathoz tartozásról is szól. Gréczy Zsolt hozzátette: a kormányváltásért továbbra is készek összefogni az MSZP-vel, a labda viszont a szocialistáknál pattog.

„Amióta Botka László megérkezett mint miniszterelnök-jelölt – nyolc hónapja –, nem volt előrelépés. Remélhetőleg azáltal, hogy az idő megy, szocialista barátaink is megértik, hogy rajtuk áll vagy bukik, lesz-e megállapodás. Hiszen nem kezdeményeztek ilyet. A DK-val egész biztos nem. Mi készen állunk arra, hogy akár holnap megkezdjük a tárgyalásokat” – emelte ki Gréczy Zsolt.