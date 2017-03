Gyurcsány: Nem akarok intimpistáskodni

Nem haragszik, csak kevésbé megértő Botka Lászlóval, az MSZP miniszterelnök-jelöltjével szemben Gyurcsány Ferenc. A volt kormányfő a Hír TV Egyenesen Kálmán Olgával című műsorában azt mondta, halálra van ítélve egy olyan együttműködési kísérlet, ahol a felek nem egyeztetnek és a hatalmi játszmák vannak főszerepben. A politikus szerint ugyan akkor kénytelenek lesznek alkalmazkodni a szocialisták megváltozott stratégiájához.

„Botka félrelépésével alapvetően megváltoztak a viszonyok, addig zajlott egy viszonylag konstruktív tárgyalási sorozat, hogy hogyan készülünk közösen 2018-ra, aztán jött Laci mindenféle feltételekkel, aminek mára mégis csak az a mérlege, hogy a tárgyalások, még mielőtt elkezdte volna, megszakadtak, az LMP-vel volt egy tárgyalás, az ott fiaskó volt, hozzánk már el se jött: egy jókedvű tárgyalása volt a miniszterelnök-jelölt úrnak, Orbán Viktorral” – kezdte a beszélgetést Gyurcsány Ferenc, a Hír TV stúdiójában.

„Hát persze, hogy ez megváltoztatja a viszonyokat, különösen akkor, hogy ha bevallják, hogy az a cél, hogy bedarálják a többi pártot” – folytatta, majd hozzátette: ilyen helyzetekben az ember kevésbé lesz megértő a barátok hibái iránt. – Ha már a kampánynál és az országjárásnál tartunk, tegnap a csilláron is lógtak Debrecenben, egy jobboldali városban. Tényleg. Fantasztikus volt őket látni.

„Ez most egy nehéz szakasz. Stratégiát váltott az MSZP, ennek most úgy látom, a végére kell jutnunk valamilyen módon” – tért ki rá Gyurcsány. Elárulta, nincsen semmilyen személyes vitája Botka Lászlóval, a szocialisták miniszterelnök-jelöltjével: „Nem emlékszem, hogy mondtam volna rá, őszintén szólva, akár egyetlen rossz mondatot is”. A volt miniszterelnök azt mondta, a szocilista párt politikájával, amit most meglátása szerint Botka képvisel, van vitája.

Ezt muszáj kibeszélni

„Az együttműködés nem egyszerűen arról szól, hogy osztozunk a még meg sem szerzett hatalmon. Hanem, hogy megpróbálunk közösen tenni egy ajánlatot. Na most miután ezt az ajánlatot úgy tették meg, hogy nem volt előtte konzultáció, nem tudom azt mondani, hogy egyetértek azzal, amivel nem értek egyet” – szögezte le. – Nem akarok én itt intimpistáskodni, azt gondolom, hogy decemberben az MSZP vezetését is váratlanul érte Botka bejelentkezése, felsorakoztak mögötte, onnantól kezdve, amennyire látom, Botka László diktálja ezt a politikát.

„Úgy csinálni két ember között politikai, vagy más természetű szövetséget, hogy nem beszélgetünk annak tartalmáról, hogy nem ülünk le tárgyalni, úgy pokolian nehéz” – húzta alá Gyurcsány.

Korábban az ATV stúdiójában Gyurcsány azt mondta, az idei évben 460 millió forint adót fizetett be, ami több, mint amit Botka László valaha is keresni fog. Ennek előzménye egyébként az, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje a vagyonegyenlőség és alapjövedelem mellett tette le a voksát. Erről szólva televíziónkban most Gyurcsány úgy fogalmazott, „büszke vagyok arra, hogy sok adót fizetek, nagyon büszke, hazafias meggyőződésem része ez. Nekem azzal van vitám, hogy nem lehet összemosni a bűnözőket a gazdagokkal. Hosszú Katinka gazdag? – Igen, már akkor medencében van, amikor maga, meg én, meg a nézők többsége alszik. Zuckerberg a semmiből a világ egyik leggazdagabb embere lett, Dárdai Pálra ugyan ez igaz, aki elindította a magyar focit az elmúlt években valahova”.

A témát folytatta Gyurcsány:

– Fizessenek a gazdagok, majd ezt Orbán és Mészáros Lőrinc, meg Garancsi képével reklámozni, ez azt mutatja, hogy vagy minden gazdag bűnöző, ez nincsen rendben, mert ez nem így van, vagy azt gondoljuk, hogy ezeknek az embereknek elég, ha több adót fizetnek, pedig nem elég, mert Garancsitól, meg Orbántól, meg Mészárostól a jog erejével a vagyont vissza kell venni.

Ez egy rossz történet

„Szó sincs arról, hogy az öt éves Skodámmal én bármikor is kérkedtem volna a vagyonommal, nem szeretem, hogy ha bűnbakot képeznek sem szegényből, sem menekültből, sem gazdagból, mert mindegyikben van jó, meg rossz” – mondta.

„Amennyiben Puch Lászlót a sajátomnak tekinti, én ezt a kategóriát csak jelentős árnyalással tudnám magamra venni” – így reagált arra a műsorvezetői kijelentésre Gyurcsány, miszerint már a sajátjai utasítják el. (Puch László Gyurcsánynak azt üzenete, „én párttisztséget nem viselek, 2014-ben visszavonultam a politikától. Magyarország érdekében ezt ajánlom Gyurcsány Ferencnek is" – a szerk.) A sajátjaim meg azok a debreceniek, akik ott voltak. Azok a dunaújvárosiak, akik 28 százalékot adtak a DK jelöltjére, amit én személyesen végigkampányoltam.

Egészségügy

„Én egyszer megégettem magam egészségügyben, nem kicsit, nagyon. Ma azt mondja az emberek kétharmada, hogy Gyurcsánynak igaza volt: vizitdíjban is, meg akkor jó volt az egészségügy. Ez eheti nyilvános adat. De sokan a világban belebuktak ebbe, most az Obama-care van bajban, előtte Clinton volt bajban – én ebből azt tanultam meg, hogy ilyen rendszerrel úgy szabad bánni, hogy előtte hosszan beszélgetünk, érvelünk, és a végén bevonjuk őket (az embereket) a döntésbe” – így Gyurcsány.

„Nekem az ma már nem okozna gondot, ha azt mondaná, hogy akkor beszélgessünk fél órát csak az egészségügyről és csak konkrét dolgokat mondhatok, és mondjam el a 8 legfontosabb intézkedést. Én ma már el tudom mondani. (...) Ha megkérdezi tőlem, hogy mi a bajom a vagyonadóval, hogy miért okoz dilemmát, akkor meg tudom mondani, hogy azért, mert pontosan tudom, hogy a vagyonadó, miközben társadalmilag igazságos és tudok mellette érvelni, az általános vagyonbevallási kötelezettséget jelent 8 millió polgárnak” – hangsúlyozta.

Mit fog szólni hozzá 8 millió polgár, hogy ha minden évben bevallást csináltatok vele a vagyonáról? Azt hiszem, hogy megölnek bennünket, egy kormány belebukik...

A teljes beszélgetés:

