Gyurcsány: Ha becsuktak volna, még keményebben jövök ki

Az ellenzéki oldalon dúló viták és ellentétek közepette ma egyértelműen nehéz megszólítani azt a csoportot, akik kormányváltást akarnak Gyurcsány Ferenc szerint. A DK-elnökét nem igazgatja, hogy Botka László mit gondol róla, megfelelni sem akar neki, mivel csak „a habitus számít.”

Önmagába bukhat bele a Fidesz Gyurcsány Ferenc szerint, így kezdődött a beszélgetés a Hír TV stúdiójában a Demokratikus koalíció elnökével. „Ha annyi feszültséget teremt, és olyan hatalmi konglomerátum lett, ami feszíti ezeket a történeteket, hogy tovább integrálni már nem tud, de feszültséget meg tud teremteni” – fejtette ki álláspontját a politikus, aki szerint egészen addig működik az orbáni forgatókönyv, ameddig nem akkora az indulat a kormányváltó szándékú, ezt meghaladó többségben, hogy már nem érdekli őket, hogy egyébként melyik pártot támogatnák igazából. Csak az, hogy ne a Fidesz győzzön. Úgy látja, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének pont ez a leggyengébb pontja.

A DK szóvivője azt mondta: ők együttműködést ajánlanak mindenkinek, aki Orbán Viktor leváltásában érdekelt, ugyanakkor konkrét pártokat nem nevezett meg. Gyurcsány Ferenc szombati kampánynyitóján üzente meg a többi pártnak, hogy ők külön alkut nem fognak kötni senkivel, ugyanakkor a 106 egyéni körzetről hajlandók megállapodni.

Emlékeztetett, az időközi választások sorozatában Tapolcán, Salgótarjánban, vagy Veszprémben az volt tapasztalható, hogy a választók elhagyják jelentős részben saját pártjukat: azért, hogy a Fidesszel szemben álló legerősebb jelöltre szavazzanak. „Ami eddig történt, Újpest kivételével, ami nagyon baloldali körzet, tehát ott erre nem volt szükség, négyből háromban ez megtörtént. (…) Azt is látom a saját szavazóink egy részén, amitől én nem vagyok olyan boldog, mert nem látom a következményeit, hogy azt mondja, hogy a Jobbikra fogok szavazni, hogy ha ő ott a legesélyesebb kihívó – amitől engem egyik oldalról kiráz a hideg, másik oldalról meg értem, hogy a választók egy része úgy gondolkodik, hogy semmi mást nem akar, mint, hogy ezek most már menjenek el” – így Gyurcsány. „Ez egy hatalmas kihívása a Fidesznek, és hozzáteszem, nekünk is, hogy ha ez fog megtörténni” – mondta még.



A jelenlegi állapotokról szólva úgy vélekedett, az ellenzéki oldalon dúló viták és ellentétek közepette ma egyértelműen nehéz megszólítani azt a csoportot, akik kormányváltást akarnak, ugyan akkor Gyurcsány szerint „mindenki ki fog józanodni”, és létrejön egy viszonylag egyszerű képlet: „Orbánnal megyünk tovább, vagy leváltjuk?”. Itt fontos megjegyezni a DK elnöke szerint, hogy ha az emberekben megérett a válasz a kérdésre, le kell zárniuk végre azt a vitát, amibe még belemenni is felesleges volt.



Szóba került Kálmán Olgánál a többi ellenzéki párt is. Itt a volt kormányfő előhozta: az LMP Szél Bernadettet tette meg kormányfő-jelöltnek, a Momentum és az Együtt világossá tette álláspontját, „de azért az egy nagyon egyszerű helyzet, hogy miközben nyugodtan lehet külön listákat csinálni, mindenki mutassa meg, hogy ő mit képvisel, a 106-ban meg kell állapodni. Aki a 106-ban (106 választókerület – a szerk.) nem állapodik meg, az Orbánt segíti, és szerintem pokoli lesz a nyomás azokon, akik nem akarnak megállapodni a 106-ban. Mi meg akarunk állapodni” – szögezte le. Noha a DK-t gondolja az egyetlen olyan pártnak, amelynek nincsen egyetlen előfeltétele sem a többiekkel való együttműködésben, a vitát nem folytatja tovább, és azt sem gondolja, hogy az róla szólt volna, az ő személyéről az ellenzéki pártok között. – Ez akkor lenne igaz, hogy ha ma legnagyobbnak gondolt ellenzéki pártnak a miniszterelnök-jelöltje mindenki mással meg tudott volna állapodni. Szerintem nem Gyurcsány probléma van, hanem Botka probléma van: egyetlen egy megállapodást nem hozott tető alá az MSZP miniszterelnök-jelöltje.







Mint folytatta: nagy bajban lenne, ha az MSZP-vel már összeállt volna mindenki rajtuk kívül, és ők közösen azt követelnék, hogy a Demokratikus Koalíció jöhet, csak Gyurcsány nélkül – „az elgondolkodtatna, de a helyzet az, hogy eddig egy megállapodás van, a DK és a MOMA közötti megállapodás.” Ez is azért vállt lehetővé, mert Gyurcsány azt, hogy a MOMA egy konzervatív szabadelvű párt, a DK pedig egy bal-közép, és így is együtt tudnak működni, vonzónak tartja. Arra a műsorvezetői kérdésre, hogy mennyire jövedelmező egy 3-4 tagból álló párttal összefogni azt felelte, már Bokros Lajos személye önmagában is fontos. Visszaemlékezve arra az időszakra, amikor még a DK is kevesebb tagot számlált úgy fogalmazott: „az igazság, vagy a többség nem feltétlenül járnak kéz a kézben.”





Gyurcsány elgondolása szerint a habitus számít, „bármennyi gondunk is van egyikünkkel, másikunkkal, ezek mindig a múltból jönnek. A múlt nem fog bennünket összehozni, a jövő tud bennünket összehozni, hogy van egy közös cél. Persze, hogy az LMP-vel lehet ezer bajom, hát Schiffer András feljelentett, majdnem börtönbe kerültem miatta. Na és? Ezerszer meg tudok emiatt bocsátani, vagy túllépni rajta.” Sőt, azt is kibírná és megacélozná Gyurcsányt, ha Tátrai Miklós és Császy Zsolt (A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezetői, akik letöltendő börtönbüntetést kaptak hűtlen kezelés kísérlete miatt a 2008-as sukorói telekcsere ügyében – a szerk.). „Ha engem csuknak be, én még keményebben jövök ki, rossz üzletet kötött volna a hatalom, ha engem becsuk, mert most sem vagyok velük túlságosan megértő, de egy keményebb ellenfelet kaptak volna” – mondta.



Listában úgy véli, hogy alig van esély együtt működni, a 106-ra vonatkozóan az Együttel és a Párbeszéddel meg lehet állapodni. „Minden mai tudásunk szerint, egy a 106-ra vonatkozó DK, MSZP, Együtt, Párbeszéd együtt működés létrejöhet, és ha mindenki normális, akkor lesz ilyen megállapodás. Ebben világosan beszél az Együtt, a Párbeszéd, világosan beszélünk mi: ebben a történetben a szocialistáknak kell megemészteni a kihívást, hogy bizony le kell ülni a 106-ről tárgyalni és inkább holnap, mint holnap után” – mondta Gyurcsány.



Műsorvezetői kérdésre azt felelte, a négyes körben két jelölt van, Botka László és Karácsony Gergely, de Karácsony Szegeden azt mondta, hogy nem lesz Botka riválisa, tehát ha összejön a megállapodás, Gyurcsány „attól tart”, hogy vissza fog lépni Karácsony. Botka Lászlónak azt kívánta, hogy mutassa meg azt a képességét, hogy integrálni is tud, ugyan akkor, hogy Botka mit gondol róla, nem igazgatja, megfelelni sem akar neki, csak saját lelkiismeretének, pártjának, hazájának – „aztán, ha valaki akar velem együttműködni, az együtt működik, aki nem az meg nem.”