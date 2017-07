Gyurcsány és az MSZP nélkül, de alakul az új összefogás

A Medián felmérése szerint a választók 16%-a voksolna az LMP, az Együtt, a Párbeszéd és a Momentum összefogására. Az új baloldali pólusra a Jobbik választóinak 8%-a is átszavazna. A Momentum csak az LMP-vel állna össze, és a zöldpárt is csak a parlamenti pártokkal elutasító. A baloldali törpepártok csak egy dologban értenek egyet: ha lesz is közös lista, abból a szocialistákat és a Gyurcsány-pártot is kihagynák.