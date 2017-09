Győzhetnek a battonyai iskola tanárai

2017. szeptember 12., kedd 10:24, frissítve: kedd 11:44

Több száz millió forinttal is tartozhat a szeged–csanádi egyházmegye a tanárainak. Egy hatályos kormányrendelet szerint külön pótlékra jogosultak azok a pedagógusok, akik az egyházmegye által is fenntartott, hátrányos helyzetű településeken működő közoktatási intézményekben dolgoznak. Az ügyben már született egy jogerős bírósági döntés is: egy tanárnőnek háromszázezer forintot ítélt a Gyulai Törvényszék. Azóta több tanár – közösen is – sikerrel járt a munkaügyi bíróságon.