Gyorsan lezavarták a lex CEU módosítását

Ahogy tavasszal a lex CEU-t, úgy most a törvény módosítását is lezavarta egy nap alatt a parlament. Bár az egyetem nem kérte, a kormány egy év haladékot adott a jogszabályban előírt feltételek teljesítésére. Az emberi erőforrások minisztere nem cáfolta, hogy a kormány a jövő évi választások miatt húzza az időt.

A kormánynak a Soros György ellen folytatott újabb propagandahadjárat kellős közepén kellett volna egyezkednie a milliárdos üzletember által alapított Közép-európai Egyetem jövőjéről az amerikaiakkal, ha marad az eredeti határidő. Ezt Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül, a miniszterelnök maga kezdeményezte a január 1-jén lejáró határidő meghosszabbítását egy évvel. Ezzel a húzással a kormányfő elkerülte, hogy neki vagy más fideszes politikusnak a választási kampányban azért kelljen magyarázkodnia, mert a kormány megállapodott a CEU fennmaradásáról New York állam vezetésével. Az oktatásért felelős erőforrás-miniszter nem is tagadta az Atv.hu-nak, hogy időhúzásra játszanak.

Az egyetem nem örül

A komány hivatalosan a Rektori Konferencia és a Velencei Bizottság nevű nemzetközi alkotmányjogi fórum véleményével takarózik. Mindkét testület úgy találta, hogy a lex CEU végrehajtására túl kevés az idő.„Magam is úgy vélem, hogy a tárgyalások eredményességéhez hozzájárulna a határidők megfelelő meghosszabbítása. Ebből kiindulva, valamint annak érdekében, hogy a tárgyalások minél, minden érdekelt számára megnyugtató eredménnyel zárulhassanak, a kormány a határidők meghosszabbítását javasolja” - jelentette ki Trócsányi László igazságügy-miniszter.A tavasszal elfogadott eredeti törvény az Európai Bizottság szerint uniós jogot sért. A brüsszeli testület kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, amely hamarosan lezárul. Ha nincs megegyezés, a vitát az Európai Unió Bírósága rendezi – emlékeztetett az MSZP szakpolitikusa.„Önök igazából azt akarták elkerülni, hogy ez a menthetetlen törvény és menthetetlen procedúra ne kerüljön az Európai Bíróság elé. Pontosan tudták, és ehhez azért, lássuk be, túlságosan széles aspektusú látásmódra nincs is szükség, hogy ez az önök kormánya számára elmarasztaló ítéletet rejthet magában” –mondta Hiller István.A Jobbik szerint a törvényi határidő meghosszabbítása kampánycélokat szolgál.„Önök, kedves kormánypárti képviselőtársaim, önök nem akarják legyőzni Soros Györgyöt, önök harcolni akarnak Soros Györggyel, nem törekednek győzelemre, folyamatos, permanens harcra van szükség Soros György ellen, hogy ezzel lehessen valamilyen ellenségképet mutatni a szavazótábornak, hogy ezzel lehessen elterelni a figyelmet arról, hogy Magyarországon gyakorlatilag hónapok óta érdemi kormányzás nem történik, csak kommunikáció van” – jelentette ki Szávay István.A felsőoktatási törvény lex CEU-ként emlegetett módosítását tavasszal fogadták el a kormánypártok. A döntés itthon és külföldön is komoly tiltakozást váltott ki. A jogszabály – egyebek mellett – előírja, hogy 2018-tól a Közép-európai Egyetem amerikai anyaintézményének tényleges oktatási tevékenységet kell folytatnia. Erre kapott most egy év haladékot a CEU.

Csak a jogbizonytalanságot hosszabbítja meg egy évvel a kormány azzal, hogy egy év haladékot adott a CEU-nak a jogszabályban előírt feltételek teljesítésére az egyetem vezetése szerint. Az intézmény sajtótájékoztatóján azt közölte: az egyetem teljes mértékben megfelel a magyar hatóságok és New York állam közötti megállapodásban meghatározott követelményeknek. A CEU ezért felszólítja a magyar kormányt, hogy írja alá a megállapodást, és azt küldje tovább a parlamentnek jóváhagyásra.

