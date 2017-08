Gyárfás tudja, de nem akarja tudni, mi történt

Gyárfás Tamás hallgat, miközben fúrják az utódját. Mások sem szívesen kommentálják az úszószövetség belviszályát.

Gyárfás Tamást hiába buktatták meg tavaly decemberben a Magyar Úszó Szövetség élén, a sportvezető erősebb, mint volt. A nemzetközi szövetség egyik legfőbb döntéshozójaként nyitotta meg a Masters világbajnokságot beharangozó sajtótájékoztatót. Utódja, Bienerth Gusztáv, aki kormányzati nyomásra került a Magyar Úszó Szövetség elnöki székébe, közben egyre gyengül. A rendkívüli tisztújítást nem kerülheti el, miután az elnökségi tagok többsége megvonta tőle a bizalmat és lemondott.

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem tudom, hogy mi történt, de nem akarom tudni. Ki akarok zárni mindent, ami eltereli a figyelmet arról, ami a feladatunk. És ez szerintem így természetes. Hiba lenne, ha én most bármit minősítenék. Dolgunk van.

– De gondolom, véleménye csak van, ezek szerint ezt inkább megtartaná magának?

– Nem, én úgy látom, hogy az a véleményem, hogy ez mindent felülír, hogy Magyarország, amit, ugye, most elismert a világ, és az elnök azt mondta a felnőtt-világbajnokságról, hogy ez volt minden idők legjobb eseménye, nem szabad, hogy elkényelmesítsen. Az kell, hogy összefogjunk, mindenkire szükség van: legyen szó elnökségi tagról, elnökről, önről, sportbarátról, és igenis változatlanul mutassuk a legszebb arcunkat – nyilatkozta Gyárfás Tamás.



A távozó elnökségi tagok között van az 1980-as moszkvai olimpia aranyérmese, Wladár Sándor, aki a sport és nem a politika világából választana új elnököt. Atlanta olimpiai bajnokát is megkérdeztük, de Rózsa Norbert nem foglalt állást.

– Egyáltalán mi a véleménye arról, hogy gyakorlatilag felbomlott az…?

– Én ebben nem szeretnék részt venni, köszönöm szépen, mert a sajtótájékoztatón vagyunk, és meg volt beszélve, hogy a témában feltehetnek kérdéseket…

– Én nem kaptam instrukciót arra vonatkozóan, hogy ne kérdezhetnék bármit.

– Én nem szeretnék most állást foglalni.

A sajtó nem hallgathatott bele Gyarmati Andrea és Gyárfás Tamás beszélgetésébe. Az egyik szervező a kamera elé állt, mintha a tiltás nem lett volna elég.

Gyarmati Andrea is távol tartja magát a belviszálytól. „Van véleményem, de magánvéleményem van, úgy gondolom, hogy nem én vagyok az, akinek minősítenie kell ezt az egész dolgot. Valamikor úsztam, de akkor sem foglalkoztam a szövetséggel. 42 éve abbahagytam” – mondta.

Bienerth Gusztáv egyelőre nem hajlandó lemondani.