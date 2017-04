Gulyás: Soros migránsokat akar beengedni Magyarországra

A hazai közvélemény megnyugtatására előzetes sorosozásba kezdett a Fidesz alelnöke.

Gulyás Gergely azt mondta: a milliárdos továbbra is a magyar migrációs politikának akar keresztbe tenni. A kormánypárti politikus szerint a Magyarországról szóló brüsszeli vitának ez a valódi célja.

„Azt már az előkészületekből és az elmúlt hetek eseményeiből is látjuk, hogy amennyire gyenge a szabadon választott magyar ellenzék, olyan erős Soros György, és ez különösen igaz a nemzetközi színtérre. Azt is láttuk az elmúlt hetekben, hogy leplezetlen módon Soros György egy igen intenzív lobbitevékenységbe kezdett Brüsszelben. Megdöbbentő, hogy milyen sok európai parlamenti képviselő van közvetlen kapcsolatban Soros Györggyel, illetve az általa fizetett, támogatott szervezetekkel. Azt is elmondtuk többször, hogy a milliárdos célja valójában a magyar migrációs politika megakadályozása, a határ megnyitása a bevándorlók előtt” – nyilatkozta Gulyás.