Gulyás sem ment bele, mely médiumok ellen kell harcolniuk

Németh Szilárdhoz hasonlóan Gulyás Gergely sem nevezte meg, mely orgánumok tartoznak azok közé, amelyeket szerintük a Soros-féle maffiabirodalom irányít, és amelyek ellen harcolniuk kell majd ősztől.

A fideszes politikus arra a kérdésre, hogy indul-e a párt vagy a kormány részéről lejárató kampány az ellenzéki újságírókkal szemben csak annyit mondott: a jogszabályi kereteket mindenki tiszteletben fogja tartani.

„A sajtószabadságot a magyar alkotmányos rend és a magyar alaptörvény is egyértelműen és világosan rögzíti. Ezeket a szabályokat mindenki tiszteletben fogja tartani. Ugyanígy egyébként az emberi méltóság és becsületvédelem is alkotmányos alapokon áll. Éppen ezért, ami a lejáratással, vádaskodással kapcsolatos kérdés, az ugyanúgy merülhet csak föl a sajtóval kapcsolatosan, ahogy egyes sajtótudósításokkal kapcsolatosan, akár közéleti szereplőkkel szemben is felmerülhet. Az alkotmányos keretek között fogunk minden egyes esetben politizálni” – fogalmazott a Fidesz frakcióvezető-helyettese.