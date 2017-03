Gulyás: Nincsenek következmények

Titkosszolgálati offenzíva zajlik Európa ellen - állítja a magyar kémelhárítás egy leszerelt tisztje. A nemzetbiztonsági bizottság egyik korábbi tagja szerint hiába született a súlyos állításokkal teli interjú, nem lesz következménye.

Gulyás József a Hír TV Egyenesen című műsorában az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy a titkosszolgálatok a rendszerváltás óta mindig figyeltek a politikai elvárásokra, és ahogyan változott az aktuális politikai vezetés viszonya Oroszországhoz, úgy változott a titkosszolgálatok magatartása is.

„Az, hogy az orosz érdek micsoda, az egy külön történet. Ugye a magyar reakciók kapcsán kezdtünk el erről beszélgetni, hogy a magyar politika hogyan viszonyul ehhez. Én azt gondolom, hogy nem egyszerűen arról van szó azért, hogy a titkosszolgálatok lekövetik a politikai szándékot és akkor felmérik, hogy »na most akkor barátkozunk a Putyinnal, akkor mi is barátságosak leszünk«. Ennél ez azért direktebb módon is zajlik. A titkosszolgálatok ugyanis szerintem rendelkeznek azzal a képességgel, hogy folyamatosan érzékeljék azt, hogy mi történik mondjuk orosz részről, vagy más hírszerző szolgálatok részéről. Ezekről jelentéseket készítenek. Viszont a jelentésekre adott válaszok, reakciók politikai vezetőktől vagy szolgálati vezetőktől és az adott utasítások vagy műveleti kezdeményezések teszik számukra egyértelművé, hogy akkor hogyan is kell kezelni, mondjuk az orosz befolyásolási törekvéseket” – fogalmazott Gulyás József.

Európa gyengülése a cél

A volt politikus szerint a „Putyin-féle Oroszországnak” birodalomépítési törekvései vannak, melynek fontos része Európa gyengülése.

„Egy szétforgácsolódó, önmagával vitatkozó, migránsválság kezelésében bizonytalankodó vagy azzal bíbelődő Európa, az sokkal könnyebben kezelhető és sokkal könnyebb egy ilyen Európával szemben érdeket érvényesíteni, mint egy egységesen fellépő, erős Európával kapcsolatban” – emelte ki Gulyás.

A volt kémelhárító interjúját idézve hozzátette, a migrációs történésekhez köze lehet az orosz titkosszolgálatnak is, ezzel pedig gyengíthetik Európát, vagy egyes európai politikusokat is.

A volt bizottsági tag szerint súlyos probléma, hogy amíg Németországban vagy Csehországban a titkosszolgálatok figyelnek arra, hogy nyilvánosságra adjanak információkat, melyekkel felhívják a figyelmet az orosz aktivitásokra, vagy egy-egy ügy valódi hátterére, addig a magyar közmédia asszisztál az orosz propagandatevékenységhez.

„Nálunk meg a közmédia, sajnos ki kell mondani, és erről szól ez az interjú is, hogy asszisztál ehhez az orosz propagandatevékenységhez, sokszor dezinformációkat oszt meg. Magától ennyire nem hülye a közmédia, de azt a politikai szándékot, akaratot és kijelölt irányt követi le, amelyik a politikai vezetés részéről jön” – jelentette ki.

Putyinnal közös érdekszövetség

Egy külső elemző számára az szűrhető le, hogy egyfajta szövetségi rendszer van Magyarország és az oroszok között, ez pedig rossz hatással lehet hazánkra nézve.

„Ha ezt valaki kívülről elemzi, akkor azt gondolná, hogy itt van egy szövetségi rendszer, mi Putyinnal egy közös érdekszövetségben, és egy közös szövetségi rendszerben vagyunk. Ehhez képest a valóság más: mi az Amerikai Egyesült Államokkal, a NATO-val vagyunk szövetségben, az unió tagjai vagyunk és ehhez képest egy olyan képet gyárt le a közmédia például, aminek a végeredménye az, hogy csinálnak egy felmérést és kiderül, hogy a magyar közvéleményben Merkelnél bizony népszerűbb Ptuyin. Ez a végtermék nem hiszem, hogy szolgálja az országnak az érdekét” – vélekedett a volt politikus.

Nincsenek következmények

Arra a kérdésre, hogy az ilyen és hasonló ügyeknek lesz-e bármi következménye Gulyás kijelentette: nem lesz érdemi következmény.

„Én azt gondolom, és erről is van szó, hogy a politika bármikor meg tud fojtani szakmai kérdéseket, le tud állítani vizsgálatokat – el sem fognak ezek a vizsgálatok indulni.”

A kémelhárító Indexnek adott interjújában a szakértő szerint „rendkívül súlyos állítások” vannak, melyekkel foglalkozni kellene, de nem fogja elérni az interjú azt, amit el kellene, hogy érjen.

