Gulyás: Ez egy bődületes baromság

Színházi rendező, volt ellenzéki képviselő és aktivista - a Fidesz szerint ők lehetnek az őszre várt zavargások értelmi szerzői. A Hír TV-nek a megnevezett Gulyás Márton és Vágó Gábor is azt mondta: nem készülnek ilyesmire, a kormánypártok elvesztették valóságérzetüket.

„Sok nevet látunk, Schilling Árpád, Gulyás úr, Gulyás Márton, nap mint nap megszólalnak, és komolyan kell venni, ez nagyon komoly fenyegetés…” – tüntetéshullámra és zavargásokra számít ősszel a Fidesz, és már meg is találták a felbujtókat. A nemzetbiztonsági bizottság alelnöke kedden három veszélyes elemet nevezett meg. Egyikük Gulyás Márton, aki még áprilisban egy társával együtt festékespalackkal dobálta meg a Sándor-palotát, majd közmunkára ítélték.

„Ez egy bődületes baromság, és azt a célt szolgálja, hogy ilyen tv-adásokban és médiafelületeken, hogy Magyarországon nem lehet megélni a bérekből…” – az aktivista szerint a kormány csak el akarja terelni a figyelmet a valós problémákról.

„Amikor ezekről a kérdésekről esik szó, akkor valójában pont azt szolgáljuk ki, ami a Fidesznek a legnagyobb érdeke, hogy véletlenül sem a valódi társadalmi kríziseinkről esik szó, hanem az ilyen álproblémákról, álkonfliktusokról, amelyek nem veszélyeztetik sem a magyar államot, sem Németh Szilárd biztonságát, sem Rogán Antal biztonságát. Tehát, hogy én magam semmi fajta veszélyt nem jelentek az államra, az a népellenes politika, amit a Fidesz folytat, viszont brutális veszélyt jelent a társadalomra” – reagált Gulyás Márton.

A fideszes vezetők az egykor az LMP-ben politizáló Vágó Gábor is emlegették. Ő nemrég korrupcióellenes népszavazási kezdeményezést indított.

„A fideszes vezetők remegnek, mint a nyárfalevél, és ilyen irracionális paranoia lett rajtuk úrrá, ami csupán az ötvenes évek kommunista vezetőire volt jellemző. Egyértelmű, hogy ez a megalománia, ami elhatalmasodott az elméjükön, az fantom ellenségeket termel. De egyrészről meg úgy gondolom, hogy értékelik a munkánkat” – mondta Vágó Gábor.

A színházi rendező Schilling Árpádot is veszélyesnek tartják Németh Szilárd szavai alapján, ő több kormányellenes tüntetésen is felszólalt az utóbbi időben és az interneten is gyakran megnyilvánul közéleti kérdésekben.

Közben az LMP feljelenti Németh Szilárdot a keddi tájékoztató miatt, szerintük ugyanis a zárt ülésen elhangzottak minősített adatnak számítanak.