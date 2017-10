Gréczy beperli az MSZP-t

A párt szekszárdi szervezete állította: a DK szóvivője fideszes politikusokkal tárgyalt.

Jogi eljárást indított kedden Gréczy Zsolt az MSZP szekszárdi szervezete ellen – közölte Facebook-oldalán a DK szóvivője. „Az MSZP szekszárdi szervezetének hivatalos Facebook-oldala azt a hazugságot írta és terjesztette rólam, hogy 2017. október 13-án, pénteken 14 órakor a szekszárdi Heinmann Pincészetben tárgyaltam Horváth Kálmán és Horváth István fideszes politikusokkal” – írta. Gréczy leszögezte, hogy azon a napon Budapesten tartózkodott, erre pedig tanúi is vannak. „Soha életemben nem jártam a fent nevezett pincészetben, a nevezett fideszes politikusokkal soha nem találkoztam, még a nevüket sem hallottam soha” – tette hozzá.

hirdetés

Kurtyán Ferenc, az MSZP szekszárdi elnöke az Indexnek azt mondta, hogy azért tették ki a találkozóról szóló hírt az oldalukra, mert egy szemtanújuk is van. „Ha nem Gréczy, akkor vélhetően a reinkarnációja vagy hasonmása szállt ki a kocsiból múlt pénteken Szekszárdon” – jelentette ki a politikus. A portál azt írja, Kurtyán egy szavahihető szemtanúra hivatkozik, aki fel is írta a kocsik rendszámát. A szekszárdi elnök azt mondta, áll a per elébe, és ha Gréczy pereskedni akar, perelje be őt is.

hirdetés

Visszaszólt az MSZP

A szocialisták erre reagálva közölték, hogy sokkalta inkább Orbán Viktor leváltásával kellene foglalkozni. „Ha minden, az MSZP számára sértő és igaztalan Facebook-bejegyzés után feljelentenénk a DK-t, akkor Handó Tündének külön táblabíróságot kellene felállítani az ügyek tárgyalására. Ám az MSZP ilyet soha nem tett. Ha azonban Gréczy úr úgy érzi, hogy az ő szava nem elég, és bírói döntés kell arról, hogy soha nem járt a szekszárdi pincészetben, lelke rajta – a bíróság dönteni fog” – írták.