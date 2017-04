Gondolattal manipulált DNS – milliárdos üzletág a kuruzslás

Milliárdos üzletág ma Magyarországon az ezoterikus áltudományok gyakorlása, illetve az ezekről szóló irodalom terjesztése. A legjelentősebbek már ezen a piacon is a multinacionális szereplők, azon belül a nagy kereskedelmi tévéken tevékenykedő telejósok és távgyógyítók producerei, akik éves szinten egymilliárd forintnál is nagyobb bevételt könyvelhetnek el a tévés kuruzslásból.

Arról, hogy a kuruzslásipar milyen méreteket ölthet hazánkban, nem készült széles körű felmérés – valószínűleg lehetetlen is lenne, hiszen a területen elég jelentős a feketepiac. Most a legnagyobb halak közé tartozó vállalkozásokat vesszük sorra: olyan kiadókat, trénereket, gyógyulást vagy életmód-tanácsadást ígérő cégeket és alapítványokat, amelyek energiagyógyításban, jóslásban, parapszichológiában és hasonló áltudományokban vagy ezek propagálásában utaznak

hirdetés

Bár az okkult gyógymódok hívei gyakran vádolják a valódi gyógyászatot pénzhajhászással, az Opten cégnyilvántartó adatai alapján biztosnak tűnik, hogy éves szinten milliárdos nagyságrendű iparág Magyarországon az alternatív gyógyászat és annak rokon területei.

Itt is a multik a legerősebbek

Ugyan a kuruzslást (álorvosi gyakorlatot) elvileg a törvény bünteti, a szabályt egyszerűen ki lehet játszani egy apró betűs jogi szöveggel. Elég annyit beleírni, hogy a cég nem vállalja a felelősséget azokért az információkért, amelyeket a „páciensnek” mond az állítólagos gyógyító.

A legkirívóbb példák a kereskedelmi tévéken futó jósműsorok: magukat jósnak vagy távgyógyítónak kiadó emberek ígérnek gyógyulást, jövendőmondást, életmódtanácsokat, sőt néha „pénzenergiát” is a betelefonálóknak (általában elkeseredett, hiszékeny időseknek) emelt díjas hívásért. A műsorvezetők gyakran állítják, hogy képesek súlyos betegségeket is gyógyítani a képernyőn keresztül. Az ennek ellenkezőjét tartalmazó általános szerződési feltételek legfeljebb a műsort készítő vállalkozás oldalán elrejtve találhatók meg. A célközönség nyilvánvalóan sosem fogja elolvasni, azonban ennyi már elég ahhoz, hogy a tévés kuruzslók legálisan tevékenykedhessenek.

Jósműsorokat mindkét nagy kereskedelmi adó sugároz, elsőnek az ezek mögött álló cégeket néztük meg. Az RTL Klubon futó Asztro Show szolgáltatója egy Svájcban bejegyzett cég, az NTH AG, amely rengetegféle telefonos szolgáltatással (többek között telefonos fizetési rendszerekkel és marketinggel) foglalkozik világszerte, így azt, hogy mennyi lehet a magyar jósműsorokból származó bevétele, nem lehet megállapítani. A TV2 Ezo.tv című műsora mögött (amely ma piacvezető) szintén egy multicég áll: a Telemedia InteracTV Kft., a világ legnagyobb interaktívműsor-gyártója. Magyarországon a Telemedia cégcsoport egyéb szolgáltatásokat is kínál olyan ügyfeleknek is, mint az Elmű, a Főgáz vagy az állami Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. De az Ezo.tv mindenképpen az egyik zászlóshajójuk: a cégcsoport 10 milliárd forintos éves bevételt termel, ebből 2010-ben 1,3 milliárd forintot tett ki csak az Ezo.tv.

Nemzetközi franchise

A tévés gyógyításon túl jókora üzletágat alkotnak a személyes „gyógyterápiákat” ígérő vállalkozások. Ennek a piacnak a csúcsragadozói az úgynevezett Theta-gyógyítással foglalkozó cégek. Ahogy az Index a témában írt cikkében is olvashattuk, „a Theta Healinget a hivatalos eredettörténet szerint egy Vianna Stibal nevű hölgy találta fel, miután meditációval kigyógyította saját magát a rákból, eközben théta-állapotban kapcsolatba lépett a Teremtővel, és rájött, hogyan lehet a gondolat erejével a DNS-t közvetlenül manipulálni”.

Az áltudományos módszert ma már egy nemzetközi cégháló terjeszti, amely – kissé a Szcientológia Egyházéra emlékeztető módon – országhatárokon átnyúló tanfolyamokat és oktatóanyagokat kínál, amelyek elsajátítása után magunk is oktatóvá válhatunk, és attól függően, mennyit költünk a tanfolyamokra, olyan címeket szerezhetünk, mint „gyakorló”, „mester” vagy „instruktor”.

A Theta Healing-konzulensek közössége nevű Facebook-csoport alapján legalább 500-an foglalkozhatnak komolyan Theta-gyógyítással, közülük vannak, aki hivatásos vállalkozóként. Közülük kiemelendő a Thetahealing.hu-t vivő Thetaverzum Transzformációs és Oktatási Kft. A három éve alakult cég 2015-ben már 24,6 milliós árbevételre tett szert. Oldalukon több mint 15 tanfolyamot reklámoznak, ezek között van „zsírégető állapotot”, gazdagságot és persze gyógyulást ígérő meditációs kurzus is.

Az említett oldalon egyébként nem derül ki, a tanfolyamok mennyibe kerülnek. Más oktatók viszont 150–350 ezer forintot is elkérnek egy-egy alkalomért, márpedig az első cím elnyeréséhez több tanfolyamot is el kell végezni.

Rákgyógyítás szelleműzéssel

A Theta-gyógyításban utazó cégekhez hasonló profilú, de teljesen hazai eredetű vállalkozás a Matrix Drops, Kovács-Magyar András cége. A 2000-es évek elején Táltosiskola alapításával ismertté vált férfi ma több weboldalt is működtet (Szellemvilág.hu, Csodálatosgyógyulások.hu), rendkívül sokféle szolgáltatással, termékkel és oktatókkal. Amit érdemes kiemelni, az a „szellemelengedés”: a csoport oktatói azt állítják, hogy a betegségeket, a közérzeti problémákat a holtak szellemei okozzák, amelyeket kérésre kiűznek, illetve az ehhez hasonló praktikáikat fizetős tanfolyamokon is továbbadják.

A Csodálatosgyógyulások.hu oldalon még azoknak a betegségeknek a betűrendes listája is megtalálható, amelyeket Kovács-Magyar Andrásék állításuk szerint okkult technikákkal képesek meggyógyítani. Ezek között szerepel a rák több formája, az agyvérzés és a szívinfarktus is. Az önjelölt sámán az oldalai tanúsága szerint országszerte rendelkezik követőkkel, akik úgynevezett szent helyeket is építettek. „Istenanyánk 28 ezer évvel ezelőtt fényes madár alakjában, fekete hollósereg kíséretében érkezett a Földre, megjelent Szurdokpüspökiben is. Ennek emlékére Istenanyánk szent kútja fölé madár alakú kupolát építettünk” – írják például egy nógrádi kegyhelyről.

A Matrix Drops az Opten cégadatai szerint igen sikeres vállalkozás, 2015-ben 73, 2014-ben 100 millió forintos bevételre tett szert.

Információs gyógyászat, Soros, gyíkemberek

Jól mennek az ezoterikus irodalmat terjesztő kiadóvállalatok is. Az egyik legjelentősebb a Bioenergetic Kiadó, amely nagy sikerrel árulja például a már említett Theta-gyógyítás szakirodalmát, illetve olyan könyveket, mint az Orosz információs gyógyászat vagy a beszédes című Stephen él! – Fiam élete, öngyilkossága és halála utáni beszélgetéseink kötetet. A kiadó termékeit árulják a legnagyobb könyvesboltok, például a Libri is, általában viszonylag olcsón (3000 forint alatt). A cég ennek ellenére tavalyelőtt 245 millió forintos bevételt ért el, vagyis valószínűleg igen nagy a kereslet a termékeire.

Ennél is nagyobb, 326 milliós bevételt ért el tavalyelőtt az Édesvíz ezoterikus könyvesbolt és kiadó, igaz, az árbevétele 2011 óta csökken, ekkor még 468 milliós profitot termelt. Kisebb, de feltörekvő kiadó a közelmúltban elinduló Angyali Menedék, amely egy régebb óta létező könyvesbolt, a Magyar Menedék saját kiadója (a bolt 2015-ös árbevétele 135 millió forint volt). E könyvesboltnak és a kormánypárti Pestisrácok.hu-nak a gondozásában jelent meg nemrég a német ufókutató Andreas Von Rétyi Soros Györgyről szóló könyve is.

hirdetés

Az Angyali Menedéket a könyvesbolt saját elmondása szerint „az ezoterikus, univerzumi törvényekkel egyensúlyban … esetenként misztikus irodalomként megjelenő könyvek” kiadására alapította. Ez az alternatív gyógyászat és más vajákosságok mellett oltásellenes propagandát (a mozgalom hatásairól a Magyar Nemzet is írt tavaly), összeesküvés-elméletekről és alternatív őstörténetről szóló könyveket is jelent (utóbbiak közül néhány jellemző cím: Reptiliánok, hüllőemberek; Migráns-sokk; Chemtrail és HAARP; A magyar Jézus és eltitkolt tanításai). Webshopukban jelenleg 80 hasonló kötetet kínálnak.