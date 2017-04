Gőgös: Ez nonszensz

Nonszensznek tartja az MSZP elnökhelyettese, hogy visszamenőlegesen akarják behajtani az elmaradt agrárkamarai tagdíjat.

Gőgös Zoltán a Hír Televízió Reggeli járat című műsorában arról is beszélt, hogy a jogszabály az alaptörvénybe ütközik. „A mostani törvénymódosítás pont arról szól, hogy ezt visszamenőlegesen is megtehesse. Mondjuk akár három évre is. Ugye ez nonszensz, ez nyilván alkotmányos dolgokat is feszeget. A másik meg olyan kötelező tagság, amelyről a tagok nem is tudnak, az is izgalmas dolog. Őket egyszerűen besorolták a törvény alapján. Volt a tevékenységi körükben egy olyan tevékenység, amely elvileg az agrárkamarához tartozónak tekintené őket, de azt senki nem vizsgálta, hogy azt végzi-e vagy sem” – fogalmazott az MSZP elnökhelyettese.

Tekintse meg a teljes beszélgetést Gőgös Zoltánnal:

Mint arról korábban beszámoltunk, az adóhivatallal hajtatja be az agrárkamara a tagdíjat a magyar kis- és középvállalkozásoktól, holott sokszor nem is folytatnak a kamara alá tartozó tevékenységet. A jobbikos Magyar Zoltán pénzbehajtást emleget, Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter pedig úgy gondolja, nem rá tartozik az ügy. Részletek >>>