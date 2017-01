Gaudi-Nagy Tamás rágalmazásban bűnös első fokon

Az elsőfokú ítélet majdnem félmillió forint pénzbüntetést rótt az egykori jobbikos képviselőre, amiért a Hír TV-nek egy ügyészről azt állította, hogy abortuszra vette rá az egyik 2006-ban elítélt férfi nejét, arra hivatkozva, hogy a férje úgyis sokáig börtönben lesz. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész és Gaudi-Nagy Tamás is fellebbezett.

„A nyomozóügyésznő Harcz Gabriella az anyukát gyakorlatilag nyomás alá helyezte, azt mondta neki, hogy »több évre be fog kerülni a férjed, hát jobb, ha elveteted a gyereket«. Tessék kapaszkodni, elvetette az anyuka a gyerekét” – fogalmazott korábban Gaudi-Nagy Tamás. Vagyis az akkor még jobbikos országgyűlési képviselő 2013 őszén a Hír TV-nek az állította, hogy az egyik 2006-os elítélt felesége egy ügyész nyomására vetette el magzatát.

A politikus később egy nyilvános rendezvényes is megismételte kijelentését, ezért nagy nyilvánosság ellőtt elkövetett rágalmazással vádolták meg.

„Dr. Gaudi-Nagy Tamás vádlott bűnös folytatólagosan elkövetett rágalmazás vétségében” – mondta ki Nyujtó Katalin bíró a tárgyaláson.

„Önmagában is negatív megítélés alá kerül, hogyha valaki nyomást gyakorol egy másik személyre annak érdekében hogy az a terhességét megszakíttassa. Ezzel kapcsolatban egyébként maga a sértett is nyilatkozik feljelentésében, hogy az a közeg, amelyben ők élnek, meglehetősen elítélően nyilatkozik az ilyen dolgokról, tehát számára és az ő társadalmi megítélésére igenis jelentős hátrányt jelentett az, hogy abban az egyházi óvodában, ahová a gyermeke jár, az óvónők is hallhattak, illetve olvashattak erről a körülményről” – jegyezte meg a tárgyaláson Garzuly Éva ügyész.

A bíró összesen 450 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte Gaudi-Nagy Tamást, amelyet 300 nap fogházzal válthat ki. Az ítélet indoklása szerint a Nemzeti Jogvédő Alapítvány ügyvezetője azért nem élhetett mentelmi jogával az ügyben, mert az nem köthető képviselőségéhez.

„Korábbi ügyvédi praxissal rendelkező országgyűlési képviselőnek, aki jelenleg is ügyvédként praktizál, igenis ha nem is ellenőriznie kellett volna Bara-Fekete Lívia vagy Bara-Fekete Richárd állításait, de legalábbis meg kellett volna vizsgálnia a valóságtartalmukat, és az egyedül járható utat kellett volna járnia, azaz feljelentést tenni” – emelte ki a bíró.

Gaudi-Nagy Tamás a Hír TV-nek azt mondta, hogy az ítéletnek rossz üzenete van. „Az ítélet téves, ezért fellebbeztünk, és minden esély megvan arra, hogy másodfokon helyes értelmezést adnak az országgyűlési képviselői munkának, és ezzel azt az üzenetet is elhárítják, amelyet az elsőfokú üzenet most adott, hogy aki a 2006-os igazságtételért harcol, az bűnös. Márpedig ez így nem maradhat” – fogalmazott.

Az ügyész súlyosításért fellebbezett.