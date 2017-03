Garancsinak és rokonának is jutott az uniós pénzből Hernáditól

Egy rokonának és Garancsi Istvánnak is osztott uniós pénzt a Mol-vezér – derül ki abból az iratcsomagból, amelyet a Forbes szerzett meg, és a Direkt36 dolgozott fel.

A cikk szerint az induló innovatív magyar vállalkozások megsegítésére létrehozott Jeremie-programban Hernádi Zsolt egyik cége is döntött a támogatások odaítéléséről. Az alapból 840 millió forinttal támogatta meg rokonát és annak közeli ismerősét, hogy ingatlanügyleteket bonyolíthassanak le, de százmilliókkal segítette Garancsi István üzletembert és egyik érdekeltségét is. Bár Brüsszel több szabálytalanságot talált a programmal kapcsolatban és a magyar hatóságok is kifogásoltak több támogatást, Hernádi Zsolt azt mondja, szabályosan jártak el minden ügyben.

hirdetés