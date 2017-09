Gálik: Sok múlik a külügyminiszteren

Nem számít nagy változásokra a Bundestag-választás után a magyar–német kapcsolatokban Gálik Zoltán.

A Budapesti Corvinus Egyetem docense a Hír TV reggeli műsorában azt mondta, jobbra tolódás látszódik most a német politikában, ami miatt hangsúlybeli eltolódások lehetnek a két kormány között, és kiegyensúlyozottabbá válhat a magyar–német politika.

„Azt le kell szögeznünk, hogy Németország stratégiai partnere Magyarországnak, a legfontosabb gazdasági partnerünk is az Európai Unióban, és a legfontosabb politikai partner. Tehát a kapcsolatok, ha nagyon sok kritikát is kaptak az elmúlt időszakban, mindenképpen kiemelkedően fontosak mind a két fél számára. Most úgy látszik, hogy jobboldalra tolódás történik a kapcsolatrendszeren belül, hiszen ugye valószínűleg a szabad demokraták, illetve a másik irányból a zöldek fogják meghatározni. Nagyon sok fog függeni attól, hogy ki lesz a külügyminiszter” – mondta Gálik Zoltán.

Tekintse meg a teljes interjút:

