Fű alatt építik le a gimnáziumokat

Fokozatosan csökkentené a gimnáziumok számát 2018-tól a kormány, és emelnék a követelményeket – ez derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium egyik háttéranyagából, amelyet a Magyar Nemzet szerzett meg. Az elképzelés szerint a gyengébben teljesítő diákok csak szakképzésbe kerülhetnének.

Az anyag tavaly decemberben készült, de nem került a kormány elé. Áprilisban Palkovics László oktatási államtitkár is beszélt arról, hogy 2019-től kötelezővé tenné a kormány a gimnáziumi felvételit, és megszabná, hogy hány diák tanulhat az intézményekben. Lázár János is megemlítette korábban, hogy be kellene vezetni a kötelező gimnáziumi érettségit.

A Pedagógusok Szakszervezete szerint aggályos, ha az állam cenzust vezet be a középiskolákban.

„Napvilágra került ez a szakmai anyag, ez is azt példázza, hogy ma Magyarországon a tanulás szabadsága erősen korlátozott a hatalom részéről, a hatalom dönti azt el, hogy hány gyerek tanulhat gimnáziumban, hány gyerek tanulhat szakgimnáziumban, illetve a szakképzésben szeretné a gyerekek többségét irányítani, abba a szakképzésbe, amelynek a kimenetele teljesen bizonytalan, tehát nem csoda, hogy a szülök a diákok, sokkal inkább először egy gimnáziumot szeretnének választani és ha nem is tanulnak a felsőoktatásban tovább, szakmát az érettségi után tanulnának” - vélte Galló istvánné, a szervezet elnöke.