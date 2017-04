Macron győzelmével szűkülhet Orbán mozgástere

Valószínűleg a centrista irányt képviselő Emmanuel Macron lesz a következő köztársasági elnök Franciaországban – ezt állították a szakértők a Republikon Intézet konferenciáján. Macron ellenfele a szélsőjobboldali Marine Le Pen, aki viszont arra esélyes, hogy 5-10 év múlva elnök legyen. Horn Gábor, a konferencia szervezője azt mondta: az Európai Unióra és Magyarországra is hatással lehet, hogy a franciák elutasítják az unióellenes szélsőjobboldali eszméket.

Franciaország nagykövete nyitotta meg szerdán a Republikon Intézet konferenciáját, amelynek témája az volt, hogy mi lehet az idei franciaországi választások tétje. A nagykövet beszédében elmondta: ez a választás minden korábbitól különbözött – részben azért, mert előtte előválasztást tartottak, részben azért, mert most nem volt egy központi témája a kampánynak, ahogy korábban.

Az első fordulóból a centrista Emmanuel Macron és a szélsőjobboldali Marine Le Pen jutott tovább a második fordulóba.

Bár valószínűleg az EU-val jó kapcsolatra törekvő Macron lesz az elnök, a Franciaország-szakértő azt mondja: Le Pen jól halad abba az irányba, hogy 5-10 év múlva megválasszák. „2022-re és 2027-re, azzal a módszeres munkával, amit Marine Le Pen végez, beérhet ez a munka. Azt tudom önnek mondani, hogy a francia politikai életben kevés olyan stratéga van, akik képesek 20-25-30 évet menetelni az elnöki palota felé. De Mitterand ilyen volt, és ne becsüljük alá Le Pent, ő is ilyen” – jegyezte meg Soós Eszter Petronella.

A volt külügyminiszter szerint nem csak az a fontos, hogy ki lesz az elnök, hanem az is meghatározó lesz, hogy milyen összetételű parlament kormányoz majd. „Amire a francia sajtó ezekben a napokban tippel, az az, hogy megoszlanak majd az erők, és sokkal több bizonytalanság lesz a kormányzásban, és mögötte a törvényhozásban, mint bármikor korábban. Ezt az ember Franciaországban járva maga is tapasztalhatja” – mondta Balázs Péter.



A konferenciát szervező Republikon Intézet vezetője szerint a francia elnökválasztás eredményének Magyarországra is lehet hatása. Európában ugyanis egyre többen fordulnak el attól a politikától, amit a Fidesz képvisel Magyarországon. Én azt gondolom, ennek jelentős hatása lehet, hiszen Orbán Viktor nem szélesíti a saját értékrendjének köreit, hanem beszűkül a Magyarországi mozgástér” – fogalmazott Horn Gábor.

Az elnökválasztás második fordulója május 7-én, a parlamenti választás pedig júniusban lesz.