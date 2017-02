Főpolgármesterséget ajánlottak cserébe Tarlósnak

Főpolgármesterséget ajánlott a miniszterelnök Tarlós Istvánnak cserébe azért, hogy amint szükségessé válik, ő tegyen javaslatot az olimpiai pályázat visszavonására.

Ezt az Atv.hu írja megbízható forrásokra hivatkozva. Úgy tudják, Orbán Viktor és a főpolgármester között a Momentum aláírásgyűjtésének kezdete óta folynak a háttéregyeztetések. Tarlós István egyébként a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában azt hangoztatta, arra számít, hogy az olimpia támogatói még most fognak aktivizálódni. A főpolgármester ugyanakkor azt sem zárta ki, hogy a népszavazás előtt születik „egy negatív döntés”, és akkor nem lesz miről referendumot tartani.

hirdetés

„Abban maradtunk a miniszterelnökkel a péntek délutáni hosszas megbeszélésünkön, hogy most következő szerdán Fővárosi Közgyűlés részletesen megvitatja a helyzetet, ugyanezt teszi ugyancsak szerdán a kormányülés is, még szerda este vagy legkésőbb csütörtökön ismét megbeszéljük a miniszterelnökkel, hogy hogyan is kéne a kérdést kezelni, ennek előtte én nem akarok prognózisokba bocsátkozni. A népakarat egyértelművé válik, azt én biztosan tudomásul veszem, azt azért még érdemes megfontolni, hogy most fognak valószínűleg aktivizálódni az olimpia támogatói, tehát ők eddig leszámítva ezeket az óriásplakátokat nem nagyon szólaltak meg” – nyilatkozta Tarlós István főpolgármester.

Kampány az olimpia mellett

Ahogy a főpolgármester számított rá, el is indult a kampány az olimpia mellett. 2 nap alatt csaknem négyezren írták alá azt az internetes petíciót, amelyik kiáll a 2024-es budapesti játékok mellett. A kezdeményezést nemcsak magyarországiak szignózták, sok határon túli magyar is aláírta azt, például Kolozsvárról vagy az Egyesült Államokból.

A nemzetközi olimpiai bizottság elnöke is a budapesti olimpia ellenzőit bírálja. Szerinte a népszavazás kezdeményezőinek csak népszerűséghajhászás volt a céljuk, azaz nevet akartak szerezni maguknak. Thomas Bach az AP amerikai hírügynökségnek úgy nyilatkozott: a népszavazásért aláírást gyűjtők súlyosan gyengítették a magyar főváros olimpiarendezési esélyeit, holott a hátsó szándék világos volt, a momentum mozgalom csak a politikai térképre akart felkerülni.

hirdetés

Készülhetnek

Párizs és Los Angeles készülhet, várhatóan visszavonják a magyar olimpiai pályázatot, elemez a Financial Times. Azt írják, arcvesztés helyett a kormány inkább visszavonulásra bírja Budapestet, mert egy esetleges népszavazáson biztosan veszítenének. A cikk következtetése szerint ez azt jelenti, hogy végső soron az olimpiáról Orbán Viktor dönt majd. A Financial Times által megkérdezett szakértők szerint egyébként a magyar pályázat eddig is gyakorlatilag esélytelen volt a végső győzelemre, az indulás inkább politikai ambíció volt.