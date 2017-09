Folytatódik a sorosozás

A kormánypártok kérésére a kabinet október elején belekezd az újabb nemzeti konzultációba, amelynek ezúttal is a bevándorlás a témája.

A kormány most Soros György programjáról kérdezi meg a magyarokat. A milliárdos üzletember a bevándorlást szorgalmazza, de csak olyanokat fogadna be Európába, akik valódi menekültnek számítanak.

„A konzultáció indulásához fog kapcsolódni a kampány, azoknak az elemeiről, a használandó eszközökről, a múltkor már beszéltem, nagy újdonságot a korábbiakhoz képest nem fognak tapasztalni. Minden olyan eszközt, amit eddig használtunk, most is fogunk használni, költségekről pedig majd ha véget ér a kampány be fogunk számolni, a költségek nagyságrendje nem fog eltérni a korábbi konzultációk nagyságrendjétől” – mondta Kovács Zoltán kormányszóvivő.

