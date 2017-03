Folyamatos füttykoncert kísérte Orbán beszédét

A nemzeti lobogó Kossuth téri felvonása után a Nemzeti Múzeumnál folytatódtak délelőtt az állami ünnepségek, ahol a miniszterelnök mellett a főpolgármester is beszédet mondott.

Tarlós István beszédében az ellenzéknek üzent. Azt mondta, ahogyan a magyar történelemben már korábban, úgy most is le kell győzni azokat, akik nem a magyar érdekeket tartják szem előtt.

„Szabadságunk megőrzése érdekében, amelynek kivívásáért olyan sokat harcoltak elődeink, belső és külső akadályokkal is meg kell küzdenünk, mint történelmünk során megannyi alkalommal. Le kell győznünk a hangos, kevesek által hirdetett kishitűséget és kisszerűséget, a mindenre nemet mondók nihilizmusát, a külső érdekeket képviselő, idegenek által építgetett Petőfi, Arany, Széchenyi, Jókai, Németh László lelkületével összeegyeztethetetlen hamis prófétákat” – emelte ki.

A főpolgármester beszéde alatt többször is hallatszott a sípszó, pedig korábban az Együtt azt mondta, csak a miniszterelnököt fütyülik majd ki.

A főpolgármester után Orbán Viktor emelkedett szóra. A miniszterelnök szerint március tizenötödike a cáfolhatatlanan bizonyíték, hogy voltunk, vagyunk és leszünk. A kormányfő úgy fogalmazott: ismét '48-as szelek fújnak Európában, most is a lázadás állapotában vannak a kontinens népei. Orbán Viktor beszédét többen is fütyüléssel, hangos bekiabálásokkal próbálták megzavarni. A miniszterelnök nekik is üzent.

„Mit kezdjünk azokkal, akiknek egyetlen örömük ma is, hogy mások örömét elronthatják…? Könnyű lenne tréfát űzni belőlük. Mondhatnánk, bolond lukból bolond szél fúj, de ne tegyük, mert az erő, a sokaság kötelez, nekünk nem a pártocskák lökdösődésében, hanem a nemzetépítés horizontján kell helytállnunk” – emelte ki a miniszterelnök.

A teljes ünnepi beszédek:

