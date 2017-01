Fölöslegesnek tartják az online pénztárgépet a taxisok

Szerintük eddig is pontos utazási és pénzforgalmi adatokat rögzítettek, ráadásul az új kasszákat be sem lehet építeni a kocsikba. A sofőröknek az sem tetszik, hogy az adatforgalomhoz szükséges internetért is fizetniük kell.