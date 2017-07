Foghíjas lelátók a vizes vb-n

Százezer jegy eladásáról számolt be a vizes vb sajtószóvivője az első hét után. Borsa Miklós a Hír TV kérdésére azt hangoztatta, elég csak a Városligetbe elmenni, hogy bárki láthassa, milyen sok az érdeklődő. Stábunk azonban telt ház helyett csak foghíjas lelátókat talált. Az LMP-nél azt mondják, a vizes vb olyan kormánypropaganda, melynek semmilyen valós alapja nincsen.

A Sziget Fesztivál idején is alig lehet közlekedni a környéken, de az egész városban is érezhető, hogy Budapesten egy nemzetközi esemény zajlik. Most a vizes vb egyik fő helyszínére, a Duna Arénához is egymás után érkeznek a látogatók. A szervezők azt mondják, a vb-re egy hét alatt összesen már több mint százezer jegy kelt el. Az érdeklődők egy része is a Duna Arénába váltott jegyet, a környéken élők közül többen viszont azt mesélik, nem sokat érzékelnek a százezres tömegből.

– Azt a 12 ezer embert, aki jegyet vesz egy eseményre, ne az Arénán kívül keressék, akkor, amikor éppen bent történik az esemény.

– Értem, de a Sziget is bent történik, mégis lehet érezni a városban a tömeget.

– Egyébként, hogyha körülnéz a városban, akkor vannak turisták. Hogyha körülnéz, akkor az autóbuszokkal szállítjuk a versenyzőket, hogyha körülnéz, akkor a versenyhelyszínek környékén, hogy most éppen nem itt a sajtótájékoztatón lenne a Császár-Komjádi uszodánál, hanem mondjuk kint a Városligetben, ahol körülbelül fél óra múlva kezdődik a szinkronúszás, akkor látná, hogy rengeteg ember van.

A vizes vb szóvivője, Borsa Miklós szerint viszont nem kint, hanem bent kell keresni az embereket.

Ahogy a szóvivő kérte, elmentünk a Városligetbe is. Amikor átadták Ukrajnának az ezüstérmet, a lelátó az ünnepség ideje alatt szinte teljesen üres volt. De nemcsak az ünnepség ideje alatt volt ez így, a helyszíni képekből látni, a versenyen sem volt tömeg.



Az LMP-nél azt mondják, egy vizes vb-t meg lehetett volna jól szervezni, ez lett volna mindenki érdeke. „Ezzel szemben azzal találkozunk, hogy mértéktelen pénzpazarlás jellemzi a vizes vb rendezését, és hazugságok tömkelege. Hogyha egy szóval akarnék válaszolni, akkor azt válaszolnám, hogy kormánypropaganda, olyan kormánypropaganda, melynek valós alapja nincsen. Mindannyian látjuk a tévéközvetítéseken keresztül, hogy azok a telt házasnak hazudott események, amelyeket ők telt házasnak mondanak, sokszor még félházzal sem működnek. És azt gondolom, hogy ez sok mindent elmond a mai magyar kormányzatról” – vélte Csárdi Antal, a párt fővárosi képviselője.



A vizes vb-re a szervezők összesen 400 ezer eladott jeggyel számolnak, ez bruttó 1,2 milliárd forint bevételt jelentene. A vb megrendezésének költsége viszont a sajtóban megjelent összesítések szerint mára közelíti a 170 milliárd forintot.