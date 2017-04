Financial Times: Orbán meggyalázza az EU értékeit

Meg kell mutatni Orbán Viktornak, hol a határ - erről ír az egyik vezető globális gazdasági lap.

Meg kell mutatni Magyarország illiberális vezetőjének, hol húzódnak a határok címmel közölt cikket a Financial Times. A brit gazdasági lap úgy fogalmaz, Orbán Viktor miniszterelnök "egyre inkább illiberális demokráciája az EU értékeinek meggyalázása, és úgy tűnik, hogy az Orbán-kormány a nyitottság és a tolerancia uniós értékeinek semmibevétele mellett most már közvetlenebb módon megpróbálja az Európai Unió támogatottságát is aláásni.

A német liberális Süddeutsche Zeitung Késő, de nem túl késő címmel közölt kommentárt, amely szerint nem tudni, Orbán titokban mérgelődik-e azért, mert "ezúttal alábecsülte ellenfeleit". Azonban a felsőoktatási törvény módosítását, a nemzeti konzultációt és a civiltörvényt "megkérdőjelező" Európai Bizottság fellépése azt mutatja, hogy "elveszítette valóságérzékét".

A Der Standard című osztrák lapban Orbán gonosz kis játéka címmel jelent meg véleménycikk. Az újság budapesti tudósítója szerint az Európai Bizottság legújabb kötelezettségszegési eljárása csak további mozaikdarabja annak a folyamatnak, amelynek során az ország a kommunizmus bukása után Európa-ellenes "problémás gyerekké" vált. A szerző úgy látja, Orbán eddig mindig meghátrált, mikor az ellene irányuló "jogos" felháborodási hullámok lecsendesedtek.