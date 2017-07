Figyelemre méltó ráncfelvarrást kapott a VÉSZ

Megújult a katasztrófavédelem ingyenes veszélyhelyzeti alkalmazása.

A VÉSZ nevű mobilalkalmazás átláthatóbb és könnyebben kezelhető lett, valamint a korábbinál több funkcióval rendelkezik. Az alkalmazás már nem csak a tűzesetekről, balesetekről, katasztrófákról szóló információkról és a meteorológiai riasztásokról küld értesítést, de a Terrorelhárítási Központ közlendőit, és külföldi tartózkodás esetén az adott ország vészhelyzeti tájékoztatását is továbbítja. Az alkalmazás ingyen letölthető, és valamennyi operációs rendszeren működik.

hirdetés

„Azoknak ajánlanám ezt az alkalmazást, akik valamilyen módon közvetlenül szeretnének tájékozódni a katasztrófavédelem eseményeiről, legyen szó tűzesetről, balesetről, bármilyen műszaki mentésről vagy ipari katasztrófáról. Azonnal, közvetlenül tőlünk kaphatja meg az információt. Nagyon fontos, hogy teljes mértékben személyre szabható, tehát lehet, hogy csak bizonyos típusú információkról fog értesítést kapni vagy csak bizonyos helyszínekről fog értesítést kapni. Az új fejlesztésnek pedig egy komoly vívmánya az, hogy most már meg is oszthatóak ezek a hírek, így bárki a családtagjainak, ismerőseinek is továbbíthatja az üzeneteket” – emelte ki Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.