Fideszes kampánypénzek: másik időszakot vizsgált az ÁSZ

Rendben voltak a Fidesz kampánypénzei, mindenről szabályosan számolt el az Állami Számvevőszéknek – írta az ÁSZ pénteki közleményében. A gond csak az, hogy az ÁSZ a 2014-es választásokról beszél, a csalásgyanú viszont a 2010-es kampánypénzek miatt merült fel.

Néhány hete a 24.hu számolt be arról, hogy a Simicska Lajos-féle Mahir Cityposter, amelytől tavasszal a Jobbik rendelt plakáthelyeket, 2010-ben a Fidesz plakátkampányát bonyolította le, méghozzá rendkívül alacsony áron. A 2010-es választások előtt a Mahir 4700 fideszes óriásplakátot, citylight és oszlopos hirdetéseket helyezett ki. Ez (a javításokat, a pótlásokat is belefoglalva) a mai árakon egymilliárd forintba is kerülhet, de a Fidesznek mindössze 98 millió forintot kellett érte fizetnie.

A 24.hu által közzétett dokumentumok (amelyeket később fideszes politikusok hamisnak minősítettek, bár feljelentést nem tettek az ügyben) azonban ellentmondanak annak a beszámolónak, amelyet a Fidesz az ÁSZ-nál adott le. Ezen a „plakát” rubrikában, amely az ÁSZ-nál a teljes utcai hirdetési területet magában foglalta, csak 35,682 millió forintot tüntetett fel a párt, vagyis a költség kétharmadának, 63 millió forintnak nyoma veszett.

Pénteken az ÁSZ az MTI-hez egy olyan közleményt juttatott el, amely (legalábbis ha csak a címét olvassuk) látszólag alátámasztja azt, amit fideszes politikusok állítanak: hogy az ÁSZ nem talált szabálytalanságot a Fidesz beszámolójában.

Csakhogy, ahogy az a közlemény szövegéből kiderül, az ÁSZ a Fidesz 2014–2015-ös gazdálkodását ellenőrizte, a 2010-es időszakot viszont – amellyel kapcsolatban felmerült a hamis jelentés gyanúja – nem.