Fidesz–MSZP–Jobbik-nagykoalíció fúrná az új pártot

Furcsa nagykoalíció állt össze a szentistváni polgármester, Pusztai-Csató Adrienn ellen, miután bejelentette, hogy belép a nemrég alakult Új Kezdet pártba. Nem sokkal később a jobbikos és az MSZP-s képviselők is megszavazták a közgyűlés feloszlatását és az új választások kiírását. Az indítványt támogató MSZP-s alpolgármester előzőleg Tállai András fideszes államtitkárral tárgyalt, aki állítólag jelezte neki, hogy szívesebben látná a polgármesteri székben.

Pusztai-Csató Adrienn 2014 óta a borsodi Szentistván független polgármestere, a választáson pártok támogatása nélkül, csaknem kétharmados többséggel nyert a Fidesz jelöltje ellen. A polgármester még március 18-án jelentette be, hogy alelnöki tisztséget vállal egy nemrég előlépett pártban, a Gémesi György gödöllői polgármester vezetésével megalakult Új Kezdetben.

A pártot hivatalosan tavaly jegyezték be, alapítói nagyrészt független vidéki településvezetők és önkormányzati szakemberek, elnöke, Gémesi György is a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. A párt programjáról Gémesi nemrég a Hír TV Newsroom című műsorában is beszélt.

Először támogatták

Pusztai-Csató Adrienn bejelentése, hogy az Új Kezdet alelnöke lesz, nem érte váratlanul a szentistváni közgyűlést és lakosságot: miután felkérte, Gémesi maga is elment a településre, ott a polgármesterrel együtt fórumot tartott, és tájékoztatta a közgyűlési képviselőket is. Köztük volt Tanner Zsuzsanna, az MSZP-tag alpolgármester is, aki akkor még szintén a támogatásáról biztosította Pusztai-Csató Adriennt.

Március 30-án azonban a képviselő-testület váratlanul megszavazta öt igen és két nem arányban a saját feloszlatását és az új választás kiírását. Úgy tudjuk, a feloszlatás hivatalos indoka három önkormányzati alkalmazott távozása volt. Ők azonban Pusztai-Csató Adrienn elmondása szerint egymástól független okokból álltak fel, egyikük például munkát kapott a megyei közgyűlésben. Pusztai-Csató keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, sokként érte a képviselők döntése. Szerinte mondvacsinált indokkal oszlatták fel a közgyűlést, korábban senki nem mutatott be semmilyen indokot, ami megalapozná a váratlan önfeloszlatást. Mint mondta, a döntés komoly megrázkódtatást jelent a kistelepülésnek.

Nagyon nagy koalíció

Érdekesség, hogy a szentistváni képviselő-testületben jelenleg nincs fideszes képviselő. A közgyűlésben főként független színekben bejutott képviselők ülnek, igaz, a nagy részük valójában MSZP-s kötődésű, vannak köztük párttagok is. Rajtuk kívül egy jobbikos tagja is van a közgyűlésnek, aki szintén megszavazta az önfeloszlatást. Pusztai-Csató Adrienn úgy tudja, hogy a Jobbik szentistváni szimpatizánsai (akik közül sokan a polgármesterre szavaztak) jelezték a pártnak a nemtetszésüket, azt, hogy úgy vélik, egy „kormánypárti puccshoz” asszisztált a jobbikos képviselő – a párt regionális vezetése eddig nem adott választ a panaszokra.

Bár a közgyűlésben nincs fideszes tag, az ügyben mégis felfedezhető egy kormánypárti szál is. Tanner Zsuzsanna alpolgármester a közgyűlés egyik ülésén elmondta, hogy március 18–30. között Tállai Andrással, a parlamenti és adóügyekért felelős államtitkárral és a Szentistvánt is magába foglaló térség országgyűlési képviselőjével tárgyalt, álláspontja ezt követően vett fordulatot. Tannert Tállai biztosította arról, hogy polgármesterként sokkal inkább elfogadná, mint Pusztai-Csatót, könnyebben tudna vele együtt dolgozni. Tény, hogy a 2014-es választások óta nem felhőtlen az együttműködés a független polgármester és a térség fideszes képviselője között.

Pusztai-Csató Adrienn elmondta, mindenképpen indul a július 9-re kiírt választásokon, és alelnöki tisztségét is megtartja – igaz, mint mondta, az Új Kezdetben folytatandó munkáját nagyban akadályozzák a testület feloszlatása miatti adminisztrációs feladatok és az időközi kampány, vagyis az országos politikában a kritikus időszakban nehezebben tud részt venni.

Egyelőre nem tudni, hogy a kormánypártok kit jelölnek a polgármesteri pozícióra. A szükséges számú aláírást június 6-án 16 óráig kell leadniuk a képviselői, illetve polgármesteri posztért indulóknak. Az biztos, hogy a jelenlegi polgármester elindul majd, ezúttal az Új Kezdet jelöltjeként.