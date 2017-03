Fidesz: Méltatlanok Juhászék

Hazudtak, ezért juthattak be a Nemzeti Múzeum előtti területre Juhász Péterék.

A Fidesz kommunikációs igazgatója azt állítja, az Együtt elnöke azt mondta a szervezőknek, hogy nincs náluk síp. Hidvéghi Balázs szerint Juhászék tönkre akarták tenni több tízezer ember ünnepségét, ezzel pedig bizonyították, hogy alkalmatlanok a magyar nemzet értékeinek képviselésére. A Hír TV tudósítója szerint ugyanakkor semmit sem kérdeztek a biztonsági őrök Juhász Pétertől.

„Több tízezren azért jöttek ma el, a Nemzeti Múzeumhoz, hogy méltósággal megemlékezzenek a 48/49-es szabadságharcról, és a március 15-i forradalomról. Nem pártgyűlésre jöttek, hanem egy nemzeti ünnep megemlékezésére. A résztvevők körül nyilván nem mindenki volt a Fidesz-KDNP támogatója vagy szavazója azonban Juhász és bérfütyülői az ő ünneplésüket is megpróbálták tönkretenni. Alkalmatlanság és rosszindulat jellemzi őket. A szervezőknek azt állították, hogy nincsenek náluk sípok, ezért be is engedték őket, aztán kiderült, hogy ez mégsem volt igaz. Hazudtak, tehát méltatlanok és alkalmatlanok” – nyilatkozta Hidvéghi Balázs.

