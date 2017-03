Felugró reklámok – mit tehet a szülő?

Váratlanul felugró reklám a mesefilm előtt, végén vagy épp közben. Mit tehet a szülő, hogy megvédje gyermekét a nem kívánt tartalmaktól? Panaszkönyv című műsorunk ennek járt utána.

Bogyó és Babóca, Magyar népmesék, Mása és a medve, Tomi-mesék és még sorolhatnánk. Minden mai szülő számára ismert, tévében és neten futó történetek ezek. Komoly problémát jelenthetnek azonban a mesék elején, végén vagy akár azok alatt futó reklámok. Mit tehet a felnőtt és egyáltalán, hogyan lehetséges az, hogy „oda nem való” tartalmakat lát a gyerek?

Csizmadia Dóra pszichológus, aki szerint, ha már nem tudjuk kiszűrni a reklámokat a gyerekeink életéből, akkor fontos, hogy példamutatással ellensúlyozzuk a képernyőről érkező, gyakran torz képet.

„Hogyha otthon azt látja, hogy nem feltétlenül mindenre vesznek be valamiféle pirulát a szülők – tehát a példamutatás a legfontosabb – vagy a testvérteknél, nagyszülőknél, ugyanígy, akkor a reklám hatását lehet ellensúlyozni, de akár ezt ki is lehet mondani, hogy igen, itt látunk ilyen tablettákat, de hogy azért nem kell mindig ez, tehát ihatunk mondjuk egy meleg teát, ha fáj a torkunk, vagy más módon is lehet, bekötjük a torkunkat, vagy inhalálunk kamillával, tehát mindenféle más dolgot be lehet hozni ebbe a képbe, ne gondolja, hogy csak ez van” – mutatott rá a Hír TV-nek Csizmadia Dóra.

De hogyan keveredhetnek nyilvánvalóan nem gyerekeknek való hirdetések a mesék közé? Különbséget kell tennünk a tévében és a neten sugárzott reklámok között. A neten ugyanis nincs szabályozás arra, hogy milyen reklám mehet egy-egy mese előtt, addig a televízióban futóknál vannak megkötések. A jogszabály ebben az esetben kifejezetten tiltja a nem nekik való termékek – például az alkohol – reklámozását. Ugyanakkor még itt is előfordulhatnak problémák. A szülő a Reklámetikai Bizottsághoz vagy az Önszabályozó Reklám Testülethez fordulhat.

„Nyilván azért névvel, azonosítható adatokkal, a konkrét tényállással, hogy így mondjam, tehát le kell írni azt, pontosan mikor, hol, milyen körülmények között mit látott” – hangsúlyozta Dr. Gergényi Szabolcs jogász.

A reklámtörvény sem tud mindent leszabályozni, ezért önszabályozó testületek adnak ki állásfoglalásokat, amelyek jó esetben önmérsékletre sarkallják a reklámozókat.