Féltek, hogy Soros elviszi a show-t

Leszedeti a kormány a Soros-plakátokat – erősítette meg a kormányzati kommunikáció. Az Atv.hu szerint a Fideszben nem akarták, hogy a vizes vb-re érkezők lássák a hirdetéseket. A KDNP-s Hollik István ma azt mondta, hogy eredetileg is július 15-ig tervezték a kampányt, de erről korábban egyetlen kormánypárti szereplő sem beszélt.

„A kormányzati tájékoztató kampányok folynak tovább, hiszen az ellenzék leszavazta azt, hogy ezt korlátozzuk” – múlt héten még semmi jele nem volt annak, hogy a kormány visszavonja az utcákról a Soros Györgyöt ábrázoló plakátokat. A Mazsihisz és – bár később visszakozott – Izrael is tiltakozott a hirdetések miatt, de őket mégsem nyugtatta azzal a miniszterelnök, hogy hamarosan véget ér a kampány. Pedig ez történik, július 15-ig leszedik a magyar származású milliárdost ábrázoló plakátokat. A KDNP képviselője azt állítja, minden a terv szerint halad.

„Én úgy tudom, hogy a konzultációs utókampányt a kormányzat eredetileg is csak július 15-ig tervezte, tehát az ezzel kapcsolatban megjelent szenzációhajhász írásoknak semmi valóságalapja nincsen, hiszen eredetileg is az volt a kormány terve, hogy július 15-ig tartanak ezek a kampányok, tehát itt semmifajta változás ebben nem történt” – jelentette ki Hollik István.

Az Atv.hu vezető fideszes forrása máshogy tudja: portál azt írja, hogy a Fideszben nem akarták, hogy a sorosozáson legyen a hangsúly a vizes világbajnokság helyett.

Az ellenzéki pártok az elmúlt napokban egész mozgalmat szerveztek a plakátok megrongálására. A Demokratikus Koalíciónál azt mondják a kormányzati bejelentés ellenére sem állnak le.

„A DK megvárja, hogy mi történik a következő napokban, a plakátrongáló akciót természetesen érvényben tartjuk, egyébként meg azt gondoljuk, hogy ez a döntés, hogy a kormány visszavonult, ez köszönhető a nemzetközi felháborodásnak, az ellenzéki pártok, ugye, a DK aktivitásának és a civilek ellenállásának is” – mondta Gréczy Zsolt szóvivő.

A július 15-i dátumnak más jelentősége is van, ekkortól nem hirdethetnek ugyanis a pártok a kampányon kívül óriásplakátokon. Ez a korlátozás a kormányra nem vonatkozik, de most mégis ezen a napon kerülnek le az jól ismert kék hirdetések is.