Felpaprikázott hangulat vár Orbánra Brüsszelben

Ismét napirenden van Magyarország Brüsszelben. Orbán Viktor is felszólal ma az Európai Parlament plenáris ülésén, a sokat bírált felsőoktatási jogszabály-módosítás, a lex CEU-ként emlegetett törvény miatt.

A Magyar Nemzet forrásai azt valószínűsítik, hogy Magyarország ezúttal sem számíthat szankcióra az Európai Bizottságtól – az uniós testület most is megmarad a hangzatos szónoklatoknál, azzal együtt is, hogy a néppárti frakció vezetője már a múlt héten jelezte: Orbán Viktorra ezúttal alaposabb elbeszélgetés vár. A lapnak egy, az Európai Néppárthoz közeli forrás elárulta, hogy a Fidesz ügyei felpaprikázták a hangulatot a néppárton belül és már a Fidesz néhány prominense is azt kérte a magyar kormányfőtől, hogy ne fokozza a Brüsszel-ellenes hangulatkeltést.

