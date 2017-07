Félmilliárdért toboroz hallgatókat Kínában a Dunaújvárosi Egyetem

Közel félmillió forintért toboroz hallgatókat Kínában a Dunaújvárosi Egyetem. A DUE két kínai egyetemmel is kapcsolatban áll, kettős diplomás képzés is indulhat.

A 487 millió forint értékű közbeszerzést egy kínai cég, a Beijing L&J Education Technology Co. nyerte el. Az ügynökségről nem sok információt lehet találni, de a neve felbukkan több külföldi egyetem partnereként, adatlapja szerint vízumügyekben, ösztöndíjakkal kapcsolatban, egyetemi adminisztrációban segítenek, de nyelvtanuláshoz és munkakereséshez is kínálnak segítséget.

A Közbeszerzési értesítőben megjelent leírás szerint a nyertes feladata az egyetem „követelményeinek megfelelően képzett hallgatók toborzása a Kínai Népköztársaság területéről a DUE angol nyelvű költségtérítéses felsőoktatási képzéseire, akik Magyarországon, a DUE-n akarnak alapképzési vagy mesterképzési tanulmányokat folytatni”. Az ügynökség a diákok által befizetett tandíjból jutalékot is kap.

Kínai ösztöndíjprogram is indulhat

A mostani közbeszerzés valószínűleg ahhoz a megállapodáshoz kapcsolódik, amit június 22-én kötött a DUE a Guangdong University of Finance and Economics nevű intézménnyel. Az egyetem közleménye szerint hallgató- és oktatócseréről, illetve kutatási együttműködésekről is megállapodtak, emellett elindul egy, elvileg Kína által fizetett ösztöndíjprogram is.

A dél-kínai Guangdong városában található egyetemen elsősorban közgazdászokat képeznek, de vannak kínai és angol nyelvű irodalmi, természettudományos és mérnöki képzéseik is. Egyébként a régió egyik legfelkapottabb egyeteme, egyszerre több mint 17 ezer nappali tagozatos hallgatót oktatnak. Júniusban az egyetem fogadta egy másik kínai egyetem, a nancsangi University of Finance and Economics delegációját is, velük a tervek szerint gazdálkodás és menedzsment, illetve mérnök informatikus szakokon indítanának csereprogramot, nyári egyetemi programot és kettős diplomás képzést is, azaz lehetséges, hogy a jövőben kínai diplomát is adhat a Dunaújvárosi Egyetem.