Feljelentik a Fideszt a plakátelszámolás miatt

Juhász Péter szerint felmerül a gyanú, hogy a Fidesz milliárdos tiltott párttámogatáshoz jutott.

Az Állami Számvevőszékhez fordul, és feljelentést tesz a Fidesz 2014-es választási elszámolásának ügyében az Együtt elnöke. Juhász Péter visszamenőleges vizsgálatot kezdeményezne, miután a 24.hu megírta: a 2010-es választásokon a Fidesz a piaci árnál kedvezőbben jutott plakáthelyekhez, és az elszámolásnál is levesebb összeget jelentett le az Állami Számvevőszéknek.

Juhász Péter szerint a nyilvánosságra került adatok felvetik azt a gyanút, hogy a Fidesz hamis kampányelszámolást nyújtott be, és akár egymilliárd forintnyi értekben fogadott el tiltott párttámogatást a plakátokat számára bérbe adó cégtől.



„A rendőrségnek épp az a dolga, hogy kiderítse, hogy valós papírokat szolgáltattak-e az ÁSZ felé, vagy hamisakat. Az tényszerűen kijelenthető a most nyilvánosságra hozott doksikból, hogy harmadannyi plakátot jelentettek be a kintlevőkhöz képest, ilyen módon akármi is volt az ÁSZ vizsgálatának eredménye, az biztos a mostani papírok alapján, hogy az tévedés volt” – mondta a pártelnök a Hír TV-nek.