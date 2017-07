Feljelentés Mészáros kempingje ügyében

Feljelentést tesz a Jobbik a balatonakali kemping eladása ügyében. Az ellenzéki párt szerint áron alul, csalással juthatott hozzá a területhez az egyik Mészáros Lőrinchez köthető, offshore hátterű cég.

Bizonytalan tekintetek a háttérben. Egy papírból kivágott Mészáros Lőrinc figurát méregetnek a balatonakali kemping vendégei. A bábut a Jobbik képviselője állította fel a helyszínen, tiltakozásul azért, mert a felszámolás alatt álló létesítményt nemrég megvette a felcsúti polgármester üzlettársa. A Zion Europe nevű offshore cégen keresztül jóval áron alul, mindössze 300 millió forintért jutottak hozzá.



„Sorra vásárolják fel a balaton-parti területeket, vendéglátóipari létesítményeket, szállodákat és mindent, amit érnek. Ezt mi nem tartjuk egy egészséges dolognak, hogy ilyen mértékű vagyonkoncentráció következik be, gyakorlatilag a teljes Balaton most már az ő kerti tavuk lesz lassan. Körbe felvásárolják az összes ingatlant potom áron, ezért feljelentést teszünk az ügyben, ennek az ingatlan adás-vételnek az ügyében, hiszen gyanítható, hogy akár bűncselekmény is megvalósulhatott, így kerülhetett ez a kemping, egy hosszú cégláncon keresztül végül Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe” - ismertette a jobbikos Kepli Lajos.



A régió fejlesztéséről szóló terveket egyébként éppen fél éve fogadta el a kormány. A kempingek korszerűsítésére 5 milliárdot szán az állam a közeljövőben. Gy. Németh Erzsébet kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy a Balaton egy kiemelt turisztikai terület, „az egyik legfontosabb ékköve a magyarországi turizmusnak és azt hiszem, hogy ezt fejleszteni kell, de nem úgy, hogy ezek a fejlesztések magánzsebekbe, Mészáros Lőrinc zsebébe illetve az összes többi ember zsebébe vándorol” - jelentette ki a DK fővárosi képviselője.



A Balatonakali kemping csak egyike a Balatontourist franchise rendszerben működő üdülőhelyeinek. A több mint száz hektáron működő, tucatnyi kempinget üzemeltető Balatontourist felvásárlásról még áprilisban adott ki közleményt a szintén Mészáros Lőrinchez köthető Konzum Nyrt.

