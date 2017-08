Feljelentés a fideszes pártalavítvány támogatása miatt

Büntetőfeljelentést tesz az MSZP a fideszes pártalapítvány hungarocontrolos támogatása miatt. Az állami cégtől 320 millió forintot kapott a Szövetség a Nemzetért Alapítvány, amely azonban a támogatási szerződésben foglaltaknak saját könyvvizsgálója szerint sem valószínű, hogy eleget tud tenni. A szakember egy másik komoly pénzügyi felelőtlenséget is észrevételezett a civil szervezetnél: az ugyanis még azelőtt kifizetett teljes egészében egy 300 milliós televíziós reklámot, hogy a megbízott cég bármit is teljesített volna.

Légiforgalmi irányítók figyelik a légteret a Hungarocontrol központjában. A légiközlekedés irányításáért az állami tulajdonban lévő cég felel. Ez az a cég, amely 320 millió forinttal támogatta a Fidesz pártalapítványát tavaly. A felhasználással a Szövetség a Nemzetért Alapítványnak idén június végéig kellett elszámolnia.

Az állami cég támogatása a független könyvvizsgálónak is feltűnt, valamint az is, hogy míg a Hungarocontrol a támogatásokat a légiközlekedés és repülés népszerűsítésére szánja, a támogatott alapítvány céljai között ilyen nincs. Éppen ezért azt javasolta, hogy a 320 milliót az alapítvány tegye céltartalékba, mivel elképzelhető, hogy az összeget vissza kell fizetnie.



A Hungarocontroltól hiába vártunk választ arra, hogy az Orbán Viktor kezdeményezésére létrehozott polgári körös hálózat fenntartásáért is felelős Szövetség a Nemzetért Alapítvány teljesítette-e a támogatási szerződésben foglaltakat és elszámolt-e határidőre.



„A kormány gyakorlatilag álcivileket töm ki hatalmas pénzekkel, és nem tudjuk hogy ezek mire mennek, és ezek sokkal nagyobb problémák annál, mint ahogy megjelent akár a médiában is. Szeretnénk ha ezek nyilvánosságra kerülnének” – mondja Staudt Gábor országgyűlési képviselő.

A Jobbik a Békemeneteket szervező CÖF félmilliárd forintos MVM-es támogatására emlékeztet, az LMP pedig úgy látja, a hungarocontrolos történet a kormánypárti korrupció egy újabb bizonyítéka: „Egyrészt szégyelljék magukat, másrészt pedig arra fel kell hívni a figyelmet, hogy a CÖF-nek az MVM-es támogatása is ide tartozik, a mostani is. Ez mind azt mutatja, hogy politikai célokra használják fel az állami cégeket, amikor hozzájuk közel álló civilszervezeteknek mondvacsinált feladatokra adnak pénzt” – nyilatkozta Csárdi Antal fővárosi közgyűlési képviselő.

A KDNP-nek nincs mondanivalója az ügyben. „A Hungarocontrolt kell megkérdezni, ahogy azt is tőlük kell megkérdezni, hogy kit és milyen formában kívánnak támogatni. Az viszont fontos, hogy mind a Hungarocontrolnak, mind a kedvezményezettnek civil szervezeteknek be kell tartani” – mondta Hollik István országgyűlési képviselő.

Az alapítvány egyébként a 2016-os beszámolója szerint 312 millió forintért egy televíziós reklámot rendelt novemberben. Szokatlan módon előlegként, előzetes teljesítés nélkül a teljes összeget utalták a 2015-ben létrehozott kft.-nek, ami a könyvvizsgálói jelentés szerint komoly pénzügyi felelőtlenségre utal.

„A Hungarocontrollal kapcsolatban is, ugyanúgy ahogy az MVM estében is, megtesszük a szükséges feljelentéseket, ez állampolgári kötelezettségünk” – közölte Nyakó István, az MSZP szóvivője.

A szocialisták szerint a hűtlen kezelés mellett tiltott pártfinanszírozás lehetősége is felmerül az ügyben.